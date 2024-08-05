https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/abden-belarusa-yeni-yaptirim-1086511808.html

AB’den Belarus'a yeni yaptırım

AB’den Belarus'a yeni yaptırım

Sputnik Türkiye

Rusya'ya karşı yaptırım ilanlarına Belarus’u da dahil eden Avrupa Birliği (AB), ‘sivil toplum üyeleri ile aktivistlere yönelik baskı ve hak ihlallerinde... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T13:36+0300

2024-08-05T13:36+0300

2024-08-05T13:36+0300

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AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, yaptırım listesine alınan isimler arasında İçişleri Bakanlığı Organize Suç ve Yolsuzlukla Mücadele Ana Dairesinin (HUBAZiK) 2 başkan yardımcısı da yer aldı.HUBAZiK'in "aktivistlere ve sivil toplum üyelerine yönelik keyfi ve hukuksuz tutuklamalar, bu kişilere işkence dahil kötü muamele uygulanması ve Belarus'taki siyasi zulümden sorumlu ana organlardan biri" olduğu iddia edildi.Yaptırım listesine dahil edilen 28 isim arasında savcılar ve yargıçlar başta olmak üzere yargı mensupları, cezaevleri ve gözaltı merkezlerinin başkanları, Belarus Telgraf Ajansının (BelTA) eski ve mevcut genel müdürü ile STV (СТВ) kanalında ‘Senato’ isimli televizyon programının sunucusu da bulunuyor.Bu isimler, Belarus'taki yönetimin propagandasını yapmak, baskılar hakkında yanlış bilgi vermek, dezenformasyon yaymak ve muhalefete karşı nefreti teşvik etmekle suçlanırken, bu kararın ardından, AB'nin Belarus'a yönelik kısıtlayıcı tedbir uyguladığı kişi sayısı 261'e, kuruluş sayısı 37'ye çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-abnin-yaptirim-politikasi-basarisiz-oldu-1084315511.html

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