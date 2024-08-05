https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/16-yasindaki-kiziyla-davalik-olmustu-deniz-akkayaya-zorlama-hapis-talebi-reddedildi--1086509242.html

16 yaşındaki kızıyla davalık olmuştu: Deniz Akkaya'ya ‘zorlama hapis' talebi reddedildi

16 yaşındaki kızıyla davalık olmuştu: Deniz Akkaya'ya ‘zorlama hapis' talebi reddedildi

Sputnik Türkiye

Eski manken Deniz Akkaya hakkında ‘tedbir kararını' ihlal ettiği iddiasıyla eski eşi ile şiddet uyguladığı iddia edilen kızı ‘zorlama hapsi' uygulanmasını... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T12:17+0300

2024-08-05T12:17+0300

2024-08-05T12:17+0300

türkiye

mahkeme

deniz akkaya

kız

kız çocuğu

manken

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Eski manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı A.Ö. ile babası Efe Önbilgin, 28 Mayıs tarihinde Aile Mahkemesi'ne başvurarak Deniz Akkaya'nın kendilerini iletişim araçlarıyla veya benzer şekillerde rahatsız etmemesi yönünde 3 ay süreyle tedbir kararı aldırmıştı. Bu kararın ihlal edildiğini iddia eden baba ile kızı, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Akkaya'nın 3 ile 10 gün arasında değişen zorlama hapsine karar verilmesini talep etti.'Kararını açıklayan İstanbul 1.Aile Mahkemesi, Deniz Akkaya'nın paylaşımlarının incelenmesi sonucu paylaşımın yapıldığına dair resmi bir belge sunulmadığı, dilekçe ekinde sunulmuş olan evrakların denetime elverişli olmadığı ve bu haliyle belgelerin delil olarak kabul edilemeyeceği gerekçeleriyle ‘zorlama hapsi' uygulanmasına ilişkin talebin reddine karar verdi.İtiraz da reddedildiYapılan itirazın ardından üst mahkeme olan İstanbul 2. Aile Mahkemesi de İstanbul 1. Aile Mahkemesi'nin kararının olayla uyumlu ve yasaya uygun olması gerekçesiyle itirazın reddine karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/efe-onbilginden-deniz-akkaya-ile-ilgili-suclama-mayolu-paylasim-hatirlatmasi-1086297100.html

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mahkeme, deniz akkaya, kız, kız çocuğu, manken