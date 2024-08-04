https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/yeniden-refah-partisi-lideri-erbakan-sosyal-medya-platformlari-siyonizmin-kontrolunde-1086485115.html

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: Sosyal medya platformları Siyonizm'in kontrolünde

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: Sosyal medya platformları Siyonizm'in kontrolünde

Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan “Instagram; bizim her zaman söylediğimiz bu sosyal medya platformları maalesef Siyonizm'in kontrolünde” dedi. 04.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-04T16:00+0300

2024-08-04T16:00+0300

2024-08-04T16:00+0300

politika

necmettin erbakan

fatih erbakan

instagram

sosyal medya

siyonizm

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Aylık Olağan İl Başkanları toplantısında konuştu. Erbakan'ın gündeminde İsmail Haniye suikasti, İsrail ile ticaret ve Instagram'a getirilen erişim engeli vardı.Suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için taziyede bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Acımız çok büyük bebek ve çocuk katili, terörist rejim hain bir saldırıyla Filistin Davası'nın kahramanlarından büyük mücahid Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi şehit etti. Şehit İsmail Haniye'ye tüm Yeniden Refah Partisi camiası olarak en içten dileklerimizle baş sağlığı diliyoruz. Başta Filistin halkı olmak üzere bütün İslam aleminin başı sağolsun. Böyle bir dava adamına şahadet yakışırdı” ifadelerini kullandı.Instagram hakkında da konuştu Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin konuşan Erbakan konuşmasını şöyle sürdürdü:

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necmettin erbakan, fatih erbakan, instagram, sosyal medya, siyonizm