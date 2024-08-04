https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/israildeki-ben-gurion-havalimani-bos-kaldi-bircok-firma-ucuslari-iptal-etti--1086484732.html

İsrail’deki Ben Gurion Havalimanı boş kaldı: Birçok firma uçuşları iptal etti

İsrail’deki Ben Gurion Havalimanı boş kaldı: Birçok firma uçuşları iptal etti

Sputnik Türkiye

Uluslararası hava yollarının, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Tahran’da öldürülmesinin ardından gerilimin artarken İran’dan İsrail’e muhtemel bir... 04.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-04T14:42+0300

2024-08-04T14:42+0300

2024-08-04T14:42+0300

israil- filistin çatışması

hamas

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

tel aviv

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086484576_161:0:842:383_1920x0_80_0_0_4ce959d440504dcddfb4ebf8b554a102.jpg

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran’da öldürülmesinin ardından bölgedeki tansiyon yükselmeye devam ediyor. Güvenli olduğu iddia ediliyor Fransa, İngiltere, Ürdün, Fransa ve çok sayıda ülke, vatandaşlarının Lübnan’dan ayrılması yönünde çağrı yaparken Polonya hava yolu şirketi LOT ile Macar hava yolu şirketi Wizzair gibi çeşitli uluslararası havayolları İsrail’in hava sahasının güvenli olduğunu iddia etmesine rağmen Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı. Hava yollarının İran’dan İsrail’e muhtemel bir saldırı gerekçesiyle İsrail’e uçuşlarını gerçekleştirmeme kararının ardından İsrail’in Ben Gurion Havalimanı boş kaldı. Hem ülke giriş hem de ülkeden çıkışlarda uzun kuyrukların oluştuğu pasaport kontrollerinde yolcuların çok az olması dikkat çekti. Yolcuların uçuş öncesinde beklediği alanların da boş olduğu havalimanında uçuş bilgi ekranında çok sayıda uçuşun iptal edildiği görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/sadatin-kurucusu-emekli-tuggeneral-adnan-tanriverdi-hayatini-kaybetti-1086483890.html

filistin

tel aviv

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hamas, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, tel aviv