https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/israildeki-ben-gurion-havalimani-bos-kaldi-bircok-firma-ucuslari-iptal-etti--1086484732.html
İsrail’deki Ben Gurion Havalimanı boş kaldı: Birçok firma uçuşları iptal etti
İsrail’deki Ben Gurion Havalimanı boş kaldı: Birçok firma uçuşları iptal etti
Sputnik Türkiye
Uluslararası hava yollarının, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Tahran’da öldürülmesinin ardından gerilimin artarken İran’dan İsrail’e muhtemel bir... 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T14:42+0300
2024-08-04T14:42+0300
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran’da öldürülmesinin ardından bölgedeki tansiyon yükselmeye devam ediyor. Güvenli olduğu iddia ediliyor Fransa, İngiltere, Ürdün, Fransa ve çok sayıda ülke, vatandaşlarının Lübnan’dan ayrılması yönünde çağrı yaparken Polonya hava yolu şirketi LOT ile Macar hava yolu şirketi Wizzair gibi çeşitli uluslararası havayolları İsrail’in hava sahasının güvenli olduğunu iddia etmesine rağmen Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı. Hava yollarının İran’dan İsrail’e muhtemel bir saldırı gerekçesiyle İsrail’e uçuşlarını gerçekleştirmeme kararının ardından İsrail’in Ben Gurion Havalimanı boş kaldı. Hem ülke giriş hem de ülkeden çıkışlarda uzun kuyrukların oluştuğu pasaport kontrollerinde yolcuların çok az olması dikkat çekti. Yolcuların uçuş öncesinde beklediği alanların da boş olduğu havalimanında uçuş bilgi ekranında çok sayıda uçuşun iptal edildiği görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/sadatin-kurucusu-emekli-tuggeneral-adnan-tanriverdi-hayatini-kaybetti-1086483890.html
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hamas, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, tel aviv
hamas, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, tel aviv
İsrail’deki Ben Gurion Havalimanı boş kaldı: Birçok firma uçuşları iptal etti
Uluslararası hava yollarının, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Tahran’da öldürülmesinin ardından gerilimin artarken İran’dan İsrail’e muhtemel bir saldırı gerekçesiyle İsrail uçuşlarını iptal etmesi sonucu İsrail’in Ben Gurion Havalimanı boş kaldı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran’da öldürülmesinin ardından bölgedeki tansiyon yükselmeye devam ediyor.
Güvenli olduğu iddia ediliyor
Fransa, İngiltere, Ürdün, Fransa ve çok sayıda ülke, vatandaşlarının Lübnan’dan ayrılması yönünde çağrı yaparken Polonya hava yolu şirketi LOT ile Macar hava yolu şirketi Wizzair gibi çeşitli uluslararası havayolları İsrail’in hava sahasının güvenli olduğunu iddia etmesine rağmen Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı.
Hava yollarının İran’dan İsrail’e muhtemel bir saldırı gerekçesiyle İsrail’e uçuşlarını gerçekleştirmeme kararının ardından İsrail’in Ben Gurion Havalimanı boş kaldı. Hem ülke giriş hem de ülkeden çıkışlarda uzun kuyrukların oluştuğu pasaport kontrollerinde yolcuların çok az olması dikkat çekti.
Yolcuların uçuş öncesinde beklediği alanların da boş olduğu havalimanında uçuş bilgi ekranında çok sayıda uçuşun iptal edildiği görüldü.