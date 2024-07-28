https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/bakan-isikhandan-toplu-sozlesme-ikramiyesi-aciklamasi-1086268345.html

Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme ikramiyesi açıklaması

Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme ikramiyesi açıklaması

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddeyle sendikalı memurların toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641,81 lira... 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T00:56+0300

2024-07-28T00:56+0300

2024-07-28T00:56+0300

türkiye

vedat işıkhan

sosyal medya

tbmm

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memur

toplu sözleşme

toplu iş sözleşmesi

toplu iş sözleşmesi

ikramiye

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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sendika ve konfederasyonlar ile sosyal diyalog zemininde yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde memurlar için toplu sözleşme ikramiyesi kazanımını sağladıklarını hatırlattı.Bu kazanımın CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasıyla iptal edildiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

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