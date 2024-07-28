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Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme ikramiyesi açıklaması
Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme ikramiyesi açıklaması
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddeyle sendikalı memurların toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641,81 lira... 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T00:56+0300
2024-07-28T00:56+0300
2024-07-28T00:56+0300
türkiye
vedat işıkhan
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tbmm
tbmm genel kurulu
memur
toplu sözleşme
toplu iş sözleşmesi
toplu iş sözleşmesi
ikramiye
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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sendika ve konfederasyonlar ile sosyal diyalog zemininde yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde memurlar için toplu sözleşme ikramiyesi kazanımını sağladıklarını hatırlattı.Bu kazanımın CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasıyla iptal edildiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:
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Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme ikramiyesi açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddeyle sendikalı memurların toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641,81 lira alacağını ifade etti.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sendika ve konfederasyonlar ile sosyal diyalog zemininde yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde memurlar için toplu sözleşme ikramiyesi kazanımını sağladıklarını hatırlattı.
Bu kazanımın CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasıyla iptal edildiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:
"İptal kararı ile ikramiyeden yararlanan kamu görevlilerimizin aylıklarında azalma meydana gelmişti. Biz, emekçilerimizin, memurlarımızın kazanımlarının her zaman yanındayız. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddeyle sendikalı memurlarımız toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak. Bu kanun teklifinin yasalaşma sürecine katkı sağlayan Cumhur İttifakı milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Memurlarımız için hayırlı olsun."