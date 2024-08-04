https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/unlu-oyuncu-nebahat-cehre-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-yapti--1086488400.html

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre'den sağlık durumu hakkında açıklama

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre'den sağlık durumu hakkında açıklama

Sputnik Türkiye

Nebahat Çehre, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. 04.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-04T16:32+0300

2024-08-04T16:32+0300

2024-08-04T16:34+0300

türkiye

nebahat çehre

oyuncu

yerli oyuncu

aşk-ı memnu

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Aşk-ı Memnu, Haziran Gecesi, Yalnız Adam, Muhteşem Yüzyıl ve Güneşteki Leke gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Nebahat Çehre, sağlık durumu hakkında konuştu. Ünlü oyuncu Çehre'nin kalbine mayıs ayında stent takılmıştı.Snob Magazin'e konuşan Çehre, "Ben iyiyim. Pıhtı attı ve stent takıldı. Kalp krizi değil. Üst üste geldi her şey. Biraz dinlenme yaptık. Bir de acayip sıcak. Biraz esiyor diye çıktık" dedi.Nebahat Çehre'nin menajeri Selçuk Kaya, mayıs ayında "Değerli oyuncumuz Nebahat Çehre’nin sağlık durumu iyidir. Kendisi evinde dinleniyor. Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda yeni projeler de görüşmek dileğiyle..." ifadelerini kullanmıştı.

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nebahat çehre, oyuncu, yerli oyuncu, aşk-ı memnu