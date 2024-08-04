https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/unlu-oyuncu-nebahat-cehre-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-yapti--1086488400.html
Ünlü oyuncu Nebahat Çehre'den sağlık durumu hakkında açıklama
Ünlü oyuncu Nebahat Çehre'den sağlık durumu hakkında açıklama
Sputnik Türkiye
Nebahat Çehre, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T16:32+0300
2024-08-04T16:32+0300
2024-08-04T16:34+0300
türkiye
nebahat çehre
oyuncu
yerli oyuncu
aşk-ı memnu
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Aşk-ı Memnu, Haziran Gecesi, Yalnız Adam, Muhteşem Yüzyıl ve Güneşteki Leke gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Nebahat Çehre, sağlık durumu hakkında konuştu. Ünlü oyuncu Çehre'nin kalbine mayıs ayında stent takılmıştı.Snob Magazin'e konuşan Çehre, "Ben iyiyim. Pıhtı attı ve stent takıldı. Kalp krizi değil. Üst üste geldi her şey. Biraz dinlenme yaptık. Bir de acayip sıcak. Biraz esiyor diye çıktık" dedi.Nebahat Çehre'nin menajeri Selçuk Kaya, mayıs ayında "Değerli oyuncumuz Nebahat Çehre’nin sağlık durumu iyidir. Kendisi evinde dinleniyor. Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda yeni projeler de görüşmek dileğiyle..." ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/ask-i-memnunun-yildiz-oyuncusu-nebahat-cehre-hastaneye-kaldirildi-1083575943.html
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nebahat çehre, oyuncu, yerli oyuncu, aşk-ı memnu
nebahat çehre, oyuncu, yerli oyuncu, aşk-ı memnu
Ünlü oyuncu Nebahat Çehre'den sağlık durumu hakkında açıklama
16:32 04.08.2024 (güncellendi: 16:34 04.08.2024)
Nebahat Çehre, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Aşk-ı Memnu, Haziran Gecesi, Yalnız Adam, Muhteşem Yüzyıl ve Güneşteki Leke gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Nebahat Çehre, sağlık durumu hakkında konuştu. Ünlü oyuncu Çehre'nin kalbine mayıs ayında stent takılmıştı.
Snob Magazin'e konuşan Çehre, "Ben iyiyim. Pıhtı attı ve stent takıldı. Kalp krizi değil. Üst üste geldi her şey. Biraz dinlenme yaptık. Bir de acayip sıcak. Biraz esiyor diye çıktık" dedi.
Nebahat Çehre'nin menajeri Selçuk Kaya, mayıs ayında "Değerli oyuncumuz Nebahat Çehre’nin sağlık durumu iyidir. Kendisi evinde dinleniyor. Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda yeni projeler de görüşmek dileğiyle..." ifadelerini kullanmıştı.