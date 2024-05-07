https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/ask-i-memnunun-yildiz-oyuncusu-nebahat-cehre-hastaneye-kaldirildi-1083575943.html
Aşk-ı Memnu’nun yıldız oyuncusu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı
Aşk-ı Memnu’nun yıldız oyuncusu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs Yöreoğlu karakteri ile de bilinen Nebahat Çehre, geçen günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ünlü oyuncunun... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T16:55+0300
2024-05-07T16:55+0300
2024-05-07T17:02+0300
türkiye
nebahat çehre
aşk-ı memnu
hastane
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Ünlü oyuncu Nebahat Çehre'nin yakın zamanda hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 80 yaşındaki ünlü oyuncunun kalbine stent takıldığı belirtilirken, Çehre’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.Sağlık durumuna dair açıklama yapan oyuncu, "Sağlık durumum iyi. Evde dinleniyorum. Yakında yeni projelerle karşınızda olacağım" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/dunyanin-en-hizli-adamina-meydan-okumustu-mbappeden-bolta-100-metrede-kosu-yaniti-1083575606.html
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nebahat çehre, aşk-ı memnu, hastane
nebahat çehre, aşk-ı memnu, hastane
Aşk-ı Memnu’nun yıldız oyuncusu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı
16:55 07.05.2024 (güncellendi: 17:02 07.05.2024)
Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs Yöreoğlu karakteri ile de bilinen Nebahat Çehre, geçen günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ünlü oyuncunun kalbine stent takılması ardından bir gece hastanede kaldığı açıklandı.
Ünlü oyuncu Nebahat Çehre'nin yakın zamanda hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 80 yaşındaki ünlü oyuncunun kalbine stent takıldığı belirtilirken, Çehre’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.
Sağlık durumuna dair açıklama yapan oyuncu, "Sağlık durumum iyi. Evde dinleniyorum. Yakında yeni projelerle karşınızda olacağım" ifadesini kullandı.