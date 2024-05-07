Ünlü oyuncu Nebahat Çehre'nin yakın zamanda hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 80 yaşındaki ünlü oyuncunun kalbine stent takıldığı belirtilirken, Çehre’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.Sağlık durumuna dair açıklama yapan oyuncu, "Sağlık durumum iyi. Evde dinleniyorum. Yakında yeni projelerle karşınızda olacağım" ifadesini kullandı.

Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs Yöreoğlu karakteri ile de bilinen Nebahat Çehre, geçen günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ünlü oyuncunun... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

Aşk-ı Memnu’nun yıldız oyuncusu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı

© Fotoğraf : Twitter Nebahat Çehre © Fotoğraf : Twitter

Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs Yöreoğlu karakteri ile de bilinen Nebahat Çehre, geçen günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ünlü oyuncunun kalbine stent takılması ardından bir gece hastanede kaldığı açıklandı.