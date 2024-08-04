https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/turkiyeden-lubnana-seyahat-uyarisi-zorunlu-olmadikca-seyahat-edilmemeli-1086496306.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a seyahat uyarısı

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarının tedbirli olmaları ve Lübnan'da kalmaları elzem olmayanların Lübnan'dan... 04.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-04T22:44+0300

2024-08-04T22:44+0300

2024-08-04T23:12+0300

dışişleri bakanlığı

türkiye

lübnan

seyahat

türkiye

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Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki güvenlik durumumun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali nedeniyle, vatandaşlardan elzem olmadığı sürece Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları ve hali hazırda Lübnan'da bulunan vatandaşların mümkünse ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti.Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki son gelişmeler nedeniyle, Lübnan'daki güvenlik durumunun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali olduğu vurgulandı.Türk vatandaşlarının "elzem" olmadığı sürece Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilen açıklamada, "Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri ve Lübnan’da kalmaları elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan’dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, ayrıca gelişmelerin Bakanlık ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'nin resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinin yararlı olacağının altı çizilerek, acil durumlar için elçiliğin telefon numarasına yer verildi.Acil durumlar için Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin telefon numaraları:+961 3 944 904 / +961 70 622 012

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dışişleri bakanlığı, lübnan, seyahat, türkiye