https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/israil-lubnana-hava-saldirisi-duzenledi-1-olu-3-yarali-1086495972.html
İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 3 yaralı
İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 3 yaralı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T22:35+0300
2024-08-04T22:35+0300
2024-08-04T22:35+0300
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında Lübnan'ın sınır hattında yer alan Hula beldesinde bir evi vurduğu belirtildi.Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.Sağlık Bakanlığı'nın bir diğer açıklamasında ise Beyt Lif beldesine yönelik hava saldırısında 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.Lübnan resmi ajansı NNA ise geçtiği haberde Beyt Lif ve Hula'da hedef alınan evlerin enkazında arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/arap-medyasi-israil-lubnanin-suriye-sinirina-hava-saldirisi-duzenledi-1086455207.html
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israil, lübnan, lübnan sağlık bakanlığı
israil, lübnan, lübnan sağlık bakanlığı
İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 3 yaralı
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında Lübnan'ın sınır hattında yer alan Hula beldesinde bir evi vurduğu belirtildi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Sağlık Bakanlığı'nın bir diğer açıklamasında ise Beyt Lif beldesine yönelik hava saldırısında 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Lübnan resmi ajansı NNA ise geçtiği haberde Beyt Lif ve Hula'da hedef alınan evlerin enkazında arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.