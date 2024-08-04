https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/suudi-arabistandan-vatandaslarina-lubnandan-ayrilin-cagrisi-1086491292.html
Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına 'Lübnan’dan ayrılın' çağrısı
Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına 'Lübnan’dan ayrılın' çağrısı
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan yönetimi, Lübnan’da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu. 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T18:31+0300
2024-08-04T18:31+0300
2024-08-04T19:12+0300
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran’da suikast sonucu ölümünün ardından bölgedeki tansiyon yükselmeye devam ediyor. Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Lübnan-İsrail sınırındaki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek Lübnan’da bulunan Suudi Arabistan vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrıda bulunuldu. Acil durumlarda büyükelçilikle iletişime geçilmesi istendi. Öte yandan, bölgede artan gerilim nedeniyle ABD ve Ürdün'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, Lübnan'daki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/ilk-5-ayda-tax-free-alisverislerin-yuzde-79unu-moda-ve-hazir-giyim-olusturdu-1085341352.html
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suudi arabistan, ortadoğu, lübnan, hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi, abd, abd, ürdün
Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına 'Lübnan’dan ayrılın' çağrısı
18:31 04.08.2024 (güncellendi: 19:12 04.08.2024)
Suudi Arabistan yönetimi, Lübnan’da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran’da suikast sonucu ölümünün ardından bölgedeki tansiyon yükselmeye devam ediyor.
Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Lübnan-İsrail sınırındaki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek Lübnan’da bulunan Suudi Arabistan vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrıda bulunuldu. Acil durumlarda büyükelçilikle iletişime geçilmesi istendi.
Öte yandan, bölgede artan gerilim nedeniyle ABD ve Ürdün'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, Lübnan'daki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istemişti.