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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/ortadoguda-nefesler-tutuldu-centcom-komutani-da-bolgede-1086477132.html
Ortadoğu’da nefesler tutuldu: CENTCOM komutanı da bölgede
Ortadoğu’da nefesler tutuldu: CENTCOM komutanı da bölgede
Sputnik Türkiye
İsrail ile Hamas arasında başlayan çatışmaların giderek Lübnan ve diğer komşu ülkelere yayılmasıyla birlikte gerilen Ortadoğu, ABD Ordusu Merkez Komutanlığı... 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T10:56+0300
2024-08-04T10:56+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
abd
ortadoğu
lübnan
iran
filistin
hizbullah
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CENTCOM Generali Michael Erik Kurilla’nın, Ortadoğu’da tırmanan gerilimin ortasında bölgeye gittiğini bildiren ABD merkezli haber portalı Axios, Kurilla'nın İsrail'i savunmak için bir bölgesel koalisyon oluşturmaya çalışmasının beklendiğini yazdı.CENTCOM komutanının Ortadoğu’ya vardığını bildiren haber portal, “"Ortadoğu'daki Amerikan birliklerinden sorumlu ABD'li general, üst düzey Hamas ve Hizbullah liderlerine yönelik suikastlara misilleme olarak İran tarafından İsrail'e yönelik olası saldırı için hazırlıklar sürerken Cumartesi günü bölgeye geldi” ifadelerini kullandı.General Kurilla'nın bölgeye seyahatinin Ortadoğu'daki son gerginlikten önce planlandığı belirtilirken, Kurilla'nın bu geziyi, İran'ın saldırısına karşı İsrail'i savunan uluslararası ve bölgesel koalisyonu harekete geçirmek için kullanmasının beklendiğini iletti.Ürdün ziyaretine dikkatAxios, ABD'li yetkiliye göre Kurilla'nın birkaç Körfez ülkesini, Ürdün'ü ve İsrail'i ziyaret edeceğini aktarırken, portala konuşan üst düzey kaynak, Ürdün'ün bu ziyaretin kilit noktası olabileceğini belirterek, “İran'ın nisan ayında İsrail'e yönelik ilk geniş çaplı saldırısı sırasında insansız hava araçlarını durduran ve ABD ve İsrail uçaklarının hava sahasına girmesine izin veren Ürdün güçleriydi. ABD'li yetkililerin de bu noktada benzer bir yardım almayı umdukları muhtemel” ifadelerini kullandı.İran'dan 5 Ağustos'ta misilleme bekleniyorABD'li ve İsrailli yetkililerin İran'ın 5 Ağustos Pazartesi günü İsrail'e saldıracağına inandıkları da vurgulanırken, ABD'li yetkililer, İran'ın misilleme saldırısının nisan ayındakiyle aynı senaryoyu izlemesini ancak daha kapsamlı olmasını bekliyor.İsrail ordusuna göre İran, nisan ayında düzenlediği saldırıda, 170 kadar insansız hava aracı (İHA), 30'dan fazla seyir füzesi ve 120'den fazla balistik füze dahil olmak üzere toplam 300'den fazla füze ve İHA fırlatmıştı.Aynı zamanda ABD'li ve İsrailli yetkililerin, pazartesi sabahı beklenen misillemelerde, İran ve Hizbullah'ın koordineli bir saldırı mı düzenleyecekleri yoksa ayrı ayrı mı hareket edeceklerini bilmedikleri de itiraf edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/abdden-irana-yanit-nukleer-enerjiyle-calisan-ucak-gemilerinden-biri-hurmuz-bogazina-yanasti-1086469178.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), abd, ortadoğu, lübnan, iran, filistin, hizbullah, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), abd, ortadoğu, lübnan, iran, filistin, hizbullah, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

Ortadoğu’da nefesler tutuldu: CENTCOM komutanı da bölgede

10:56 04.08.2024
© AFP 2023 / -ABD Ordusu Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Generali Michael Kurilla
ABD Ordusu Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Generali Michael Kurilla - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2024
© AFP 2023 / -
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İsrail ile Hamas arasında başlayan çatışmaların giderek Lübnan ve diğer komşu ülkelere yayılmasıyla birlikte gerilen Ortadoğu, ABD Ordusu Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Generali Kurilla’nın ziyaretine odaklandı.
CENTCOM Generali Michael Erik Kurilla’nın, Ortadoğu’da tırmanan gerilimin ortasında bölgeye gittiğini bildiren ABD merkezli haber portalı Axios, Kurilla'nın İsrail'i savunmak için bir bölgesel koalisyon oluşturmaya çalışmasının beklendiğini yazdı.
CENTCOM komutanının Ortadoğu’ya vardığını bildiren haber portal, “"Ortadoğu'daki Amerikan birliklerinden sorumlu ABD'li general, üst düzey Hamas ve Hizbullah liderlerine yönelik suikastlara misilleme olarak İran tarafından İsrail'e yönelik olası saldırı için hazırlıklar sürerken Cumartesi günü bölgeye geldi” ifadelerini kullandı.
General Kurilla'nın bölgeye seyahatinin Ortadoğu'daki son gerginlikten önce planlandığı belirtilirken, Kurilla'nın bu geziyi, İran'ın saldırısına karşı İsrail'i savunan uluslararası ve bölgesel koalisyonu harekete geçirmek için kullanmasının beklendiğini iletti.

Ürdün ziyaretine dikkat

Axios, ABD'li yetkiliye göre Kurilla'nın birkaç Körfez ülkesini, Ürdün'ü ve İsrail'i ziyaret edeceğini aktarırken, portala konuşan üst düzey kaynak, Ürdün'ün bu ziyaretin kilit noktası olabileceğini belirterek, “İran'ın nisan ayında İsrail'e yönelik ilk geniş çaplı saldırısı sırasında insansız hava araçlarını durduran ve ABD ve İsrail uçaklarının hava sahasına girmesine izin veren Ürdün güçleriydi. ABD'li yetkililerin de bu noktada benzer bir yardım almayı umdukları muhtemel” ifadelerini kullandı.

İran'dan 5 Ağustos'ta misilleme bekleniyor

ABD'li ve İsrailli yetkililerin İran'ın 5 Ağustos Pazartesi günü İsrail'e saldıracağına inandıkları da vurgulanırken, ABD'li yetkililer, İran'ın misilleme saldırısının nisan ayındakiyle aynı senaryoyu izlemesini ancak daha kapsamlı olmasını bekliyor.
İsrail ordusuna göre İran, nisan ayında düzenlediği saldırıda, 170 kadar insansız hava aracı (İHA), 30'dan fazla seyir füzesi ve 120'den fazla balistik füze dahil olmak üzere toplam 300'den fazla füze ve İHA fırlatmıştı.
Aynı zamanda ABD'li ve İsrailli yetkililerin, pazartesi sabahı beklenen misillemelerde, İran ve Hizbullah'ın koordineli bir saldırı mı düzenleyecekleri yoksa ayrı ayrı mı hareket edeceklerini bilmedikleri de itiraf edildi.
USS Theodore Roosevelt (CVN 71). - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2024
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