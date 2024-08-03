https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/abdden-irana-yanit-nukleer-enerjiyle-calisan-ucak-gemilerinden-biri-hurmuz-bogazina-yanasti-1086469178.html

ABD’den İran'a yanıt: Nükleer enerjiyle çalışan uçak gemilerinden biri Hürmüz Boğazı'na yanaştı

ABD’den İran'a yanıt: Nükleer enerjiyle çalışan uçak gemilerinden biri Hürmüz Boğazı'na yanaştı

Sputnik Türkiye

İsrail Ordu Radyosu, ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in İran kıyılarından sadece 10 km (6,2 mil) uzaklıktaki Hürmüz Boğazı'na... 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T16:22+0300

2024-08-03T16:22+0300

2024-08-03T16:22+0300

israil- filistin çatışması

nükleer

gemi

uçak gemisi

nükleer uçak gemisi

theodore roosevelt

uss theodore roosevelt

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ABD İran'nın misilleme saldırı planlarına karşı İsrail'in savunmasını güçlendirmek üzere harekete geçti. ABD Savunma Bakanlığı'nın gerilimin artmasının ardından İsrail'in savunmasına yardımcı olmak amacıyla ek savaş uçakları ve donanma savaş gemileri göndermesinin ardından gözler bölgeye çevrildi. İsrail Ordu Radyosu, ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in İran kıyılarından sadece 10 km (6,2 mil) uzaklıktaki Hürmüz Boğazı'na ulaştığını bildirdi.USS Theodore Roosevelt uçak gemisi USS Theodore Roosevelt, 97 bin ton ağırlığı ve 332 metre genişliği yanında yaklaşık 20 katlı bir bina boyutundaki yüksekliği ile dünyadaki en büyük uçak gemilerinden biri. 90 adeta kadar uçak taşıma kabiliyetine sahip olan gemide yaklaşık 5 bin 680 kişi görev alırken, gemi ayrıca iki nükleer reaktör ile çalışmaktadır. Bu nükleer reaktörleri sayesinde yakıt ikmali yapmadan uzun süre operasyon yapabilen gemi bir tehdit olarak sık sık farklı bölgelere gönderiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/rusya-savunma-bakanligi-operasyon-bolgesinde-son-bir-gunde-ukraynaya-ait-4-tank-imha-edildi-1086467305.html

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