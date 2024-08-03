https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/donald-trump-kamala-harris-ile-canli-yayinda-tartismayi-kabul-etti-1086461075.html

Donald Trump, Kamala Harris ile canlı yayında tartışmayı kabul etti

Donald Trump, Kamala Harris ile canlı yayında tartışmayı kabul etti

Sputnik Türkiye

ABD'de eski Başkan ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım başkanlık seçimi öncesi Demokratların adayı Kamala Harris ile 4 Eylül'de canlı... 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T11:12+0300

2024-08-03T11:12+0300

2024-08-03T11:12+0300

dünya

abd

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donald trump

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fox news

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canlı yayın

tartışma

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Trump, yaptığı paylaşımda, muhtemel rakibi Harris ile 4 Eylül Çarşamba günü canlı yayın tartışmasını kabul ettiğini açıkladı.Fox News'in ev sahipliğinde gerçekleşecek tartışmanın Pensilvanya'da bir sahada olacağını duyuran Trump, "Tartışma moderatörleri Bret Baier ve Martha MacCallum olacak. Kurallar ise 'Uykucu Joe' (ABD Başkanı Joe Biden) ile yaptığımız tartışmayla aynı kalacak" ifadelerini kullandı.Trump, tartışmanın 'bir saha dolusu insan' önünde yapılacağını belirterek, "Biliyorsunuz Demokratlar yenilgisini kabul eden bir adayı gayri resmi yolla yenisiyle değiştirdi. Bu daha önce hiç yapılmadı ve bunu demokrasiye bir tehdit olarak görüyorum. Ancak bu 'darbenin' sonuçlarıyla yüzleşmeye hazırım. Tartışmada Joe'yu 'çılgın Kamala' ile değiştirmeye de hazırım" ifadelerine yer verdi.ABD'de eski Başkan ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım başkanlık seçimi öncesi Demokratların adayı Kamala Harris ile 4 Eylül'de canlı yayında karşı karşıya gelmeyi kabul etti.199, Harris ile canlı yayında tartışmayı kabul etti53 ile mücadelede yüz milyonlarca dolar, zaman ve emek harcadığını ifade eden Trump, "Şimdi sahaya yeni bir aday attılar. Adil değil ama durum ortada. Aday kim olursa olsun kötü politikaları aynı ve bu da 4 Eylül'de açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Kamala Harris ile 4 Eylül'de karşı karşıya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.Harris ise Fox News'in teklifine henüz cevap vermedi.

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abd, cumhuriyetçiler, donald trump, demokratlar, kamala harris, fox news, joe biden, canlı yayın, tartışma