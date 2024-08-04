https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/mete-gazoz-ceyrek-finale-yukseldi-1086476853.html

Mete Gazoz çeyrek finale yükseldi

Mete Gazoz çeyrek finale yükseldi

Sputnik Türkiye

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, çeyrek finale çıktı. Mete Gazoz 5-1 geriden gelerek 6-5 kazandı. 04.08.2024, Sputnik Türkiye

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Milli okçu Mete Gazoz, erkekler bireysel son 16 turunda Fransız rakibi Thomas Chirault'u beraberlik atışlarında mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanındaki müsabakalarda Mete Gazoz, klasik yay son 16 turunda Fransız sporcu Thomas Chirault ile karşılaştı.Fransız sporcu ilk seti 29-25 alırken, ikinci set 28-28 berabere bitti. Thomas Chirault, üçüncü seti de 27-26 kazanarak 5-1 öne geçti. Mücadeleyi bırakmayan Mete Gazoz, dördüncü ve beşinci setleri 29-28'lik skorlarla alarak durumu 5-5 yaptı.Mete Gazoz, beraberlik sonrası yapılan son atışta 10 atarken, rakibi 9'da kaldı.Milli sporcu, 5-1 geriden gelerek müsabakayı 6-5 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

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