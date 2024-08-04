https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/mersinde-aticilik-kompleksine-yusuf-dikec-ile-sevval-ilayda-tarhanin-adi-verildi-1086476763.html
Bakanlık duyurdu: Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın adı verildi
Bakanlık duyurdu: Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın adı verildi
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabancada kazandıkları gümüş madalyayla oyunlar tarihinde... 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T10:45+0300
2024-08-04T10:45+0300
2024-08-04T10:56+0300
yusuf dikeç
spor
gençlik ve spor bakanlığı
atıcılık
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mersin Erdemli ilçesindeki atış poligonunun adının, 'Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi' olarak değiştirildiği belirtildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bak, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/mete-gazoz-ceyrek-finale-yukseldi-1086476853.html
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yusuf dikeç, gençlik ve spor bakanlığı, atıcılık
yusuf dikeç, gençlik ve spor bakanlığı, atıcılık
Bakanlık duyurdu: Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın adı verildi
10:45 04.08.2024 (güncellendi: 10:56 04.08.2024)
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabancada kazandıkları gümüş madalyayla oyunlar tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını getiren Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’ın isimlerinin, Mersin’deki olimpik atıcılık kompleksine verildiğini duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mersin Erdemli ilçesindeki atış poligonunun adının, 'Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi' olarak değiştirildiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bak, şu ifadeleri kullandı:
"Paris 2024’te atıcılık branşında gümüş madalya kazanan milli sporcularımızın adlarını spor kompleksine vererek onları onurlandırmak istedik. Türkiye’ye atıcılıkta ilk madalyasını kazandıran bu iki değerli sporcumuzun isimlerini gelecek nesillere ilham olması temennisiyle Mersin’in Erdemli İlçesindeki olimpik atıcılık kompleksine verdik. Atıcılıkta alınan tarihi başarının, bu branşa olan ilgiyi artıracağına inanıyorum. İnşallah, Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde nice başarılı sporcular yetiştiririz, nice şampiyonlar çıkar."