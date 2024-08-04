Bakanlık duyurdu: Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın adı verildi

"Paris 2024’te atıcılık branşında gümüş madalya kazanan milli sporcularımızın adlarını spor kompleksine vererek onları onurlandırmak istedik. Türkiye’ye atıcılıkta ilk madalyasını kazandıran bu iki değerli sporcumuzun isimlerini gelecek nesillere ilham olması temennisiyle Mersin’in Erdemli İlçesindeki olimpik atıcılık kompleksine verdik. Atıcılıkta alınan tarihi başarının, bu branşa olan ilgiyi artıracağına inanıyorum. İnşallah, Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde nice başarılı sporcular yetiştiririz, nice şampiyonlar çıkar."