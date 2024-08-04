https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/mama-sandalyesinden-kalkmaya-calisan-1-yasindaki-bebek-balkondan-dustu-durumu-kritik--1086485865.html
Mama sandalyesinden kalkmaya çalışan 1 yaşındaki bebek, balkondan düştü: Durumu kritik
Mama sandalyesinden kalkmaya çalışan 1 yaşındaki bebek, balkondan düştü: Durumu kritik
Sputnik Türkiye
Bursa'da 3. katın balkonundan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı. 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T15:14+0300
2024-08-04T15:14+0300
2024-08-04T15:14+0300
türkiye
bebek
kaza
ağır yaralı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086485693_0:27:1198:700_1920x0_80_0_0_4dfd54bdd5708fe28632f2d5c4127e4e.jpg
Bursa'da balkonda mama sandalyesinde oturan 1 yaşındaki Ahsen Nur B., mama sandalyesinden kalkmak isteyince bir anda dengesini kaybederek düştü. 3. katın balkonundan düşen Ahsen bebek ağır yaralandı.Ağır yaralanan bebek özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/sadatin-kurucusu-emekli-tuggeneral-adnan-tanriverdi-hayatini-kaybetti-1086483890.html
türkiye
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086485693_114:0:1082:726_1920x0_80_0_0_e415ebf3d65c829c3ce48316b1e5eaaf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bebek, kaza, ağır yaralı
Mama sandalyesinden kalkmaya çalışan 1 yaşındaki bebek, balkondan düştü: Durumu kritik
Bursa'da 3. katın balkonundan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı.
Bursa'da balkonda mama sandalyesinde oturan 1 yaşındaki Ahsen Nur B., mama sandalyesinden kalkmak isteyince bir anda dengesini kaybederek düştü. 3. katın balkonundan düşen Ahsen bebek ağır yaralandı.
Ağır yaralanan bebek özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.