https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/mama-sandalyesinden-kalkmaya-calisan-1-yasindaki-bebek-balkondan-dustu-durumu-kritik--1086485865.html

Mama sandalyesinden kalkmaya çalışan 1 yaşındaki bebek, balkondan düştü: Durumu kritik

Mama sandalyesinden kalkmaya çalışan 1 yaşındaki bebek, balkondan düştü: Durumu kritik

Sputnik Türkiye

Bursa'da 3. katın balkonundan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı. 04.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-04T15:14+0300

2024-08-04T15:14+0300

2024-08-04T15:14+0300

türkiye

bebek

kaza

ağır yaralı

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Bursa'da balkonda mama sandalyesinde oturan 1 yaşındaki Ahsen Nur B., mama sandalyesinden kalkmak isteyince bir anda dengesini kaybederek düştü. 3. katın balkonundan düşen Ahsen bebek ağır yaralandı.Ağır yaralanan bebek özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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