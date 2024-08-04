https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/lavrov-misir-disisleri-bakani-ile-ortadogudaki-durumu-gorustu-1086495265.html
Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı ile Ortadoğu’daki durumu görüştü
Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı ile Ortadoğu’daki durumu görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile yaptığı görüşmede Ortadoğu’daki durumun ele alındığı bildirildi. 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T22:02+0300
2024-08-04T22:02+0300
2024-08-04T22:02+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
mısır
mısır dışişleri bakanlığı
görüşme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086495111_0:31:731:442_1920x0_80_0_0_360893046c28d54666735798b84a0e30.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüştü, bakanlar Filistin-İsrail çatışma alanında bir an önce ateşkesin gerekliliğine işaret etti.Açıklamada, “Görüşme sırasında, Ortadoğu’da oluşan duruma ilişkin görüş paylaşımı yapıldı, Filistin-İsrail çatışma bölgesinde ateşkesin bir an önce sağlanması ve bölgedeki gerilimin genel olarak azaltılması gerektiği vurgulandı. Aynı zamanda, Moskova ve Kahire’nin Ortadoğu'nun tüm sorunlarına ilişkin eylemlerin koordinasyonuna odaklanmayı sürdürdüğü doğrulandı” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre bakanlar, ikili ve uluslararası gündemdeki güncel konularla ilgili aktif temasları sürdürmeyi kararlaştırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/rusya-disisleri-bakani-lavrov-iranli-mevkidasi-ilse-telefonda-gorustu-1086424366.html
rusya
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086495111_52:0:681:472_1920x0_80_0_0_f71733dee85dc3421e2fa758dc633d20.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, mısır, mısır dışişleri bakanlığı, görüşme
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, mısır, mısır dışişleri bakanlığı, görüşme
Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı ile Ortadoğu’daki durumu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile yaptığı görüşmede Ortadoğu’daki durumun ele alındığı bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüştü, bakanlar Filistin-İsrail çatışma alanında bir an önce ateşkesin gerekliliğine işaret etti.
Açıklamada, “Görüşme sırasında, Ortadoğu’da oluşan duruma ilişkin görüş paylaşımı yapıldı, Filistin-İsrail çatışma bölgesinde ateşkesin bir an önce sağlanması ve bölgedeki gerilimin genel olarak azaltılması gerektiği vurgulandı. Aynı zamanda, Moskova ve Kahire’nin Ortadoğu'nun tüm sorunlarına ilişkin eylemlerin koordinasyonuna odaklanmayı sürdürdüğü doğrulandı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre bakanlar, ikili ve uluslararası gündemdeki güncel konularla ilgili aktif temasları sürdürmeyi kararlaştırdı.