https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/lavrov-misir-disisleri-bakani-ile-ortadogudaki-durumu-gorustu-1086495265.html

Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı ile Ortadoğu’daki durumu görüştü

Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı ile Ortadoğu’daki durumu görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile yaptığı görüşmede Ortadoğu’daki durumun ele alındığı bildirildi. 04.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-04T22:02+0300

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dünya

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rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

mısır

mısır dışişleri bakanlığı

görüşme

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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüştü, bakanlar Filistin-İsrail çatışma alanında bir an önce ateşkesin gerekliliğine işaret etti.Açıklamada, “Görüşme sırasında, Ortadoğu’da oluşan duruma ilişkin görüş paylaşımı yapıldı, Filistin-İsrail çatışma bölgesinde ateşkesin bir an önce sağlanması ve bölgedeki gerilimin genel olarak azaltılması gerektiği vurgulandı. Aynı zamanda, Moskova ve Kahire’nin Ortadoğu'nun tüm sorunlarına ilişkin eylemlerin koordinasyonuna odaklanmayı sürdürdüğü doğrulandı” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre bakanlar, ikili ve uluslararası gündemdeki güncel konularla ilgili aktif temasları sürdürmeyi kararlaştırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/rusya-disisleri-bakani-lavrov-iranli-mevkidasi-ilse-telefonda-gorustu-1086424366.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, mısır, mısır dışişleri bakanlığı, görüşme