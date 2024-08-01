https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/rusya-disisleri-bakani-lavrov-iranli-mevkidasi-ilse-telefonda-gorustu-1086424366.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un İranlı mevkidaşı Bakıri ile yaptığı telefon görüşmesinde Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye’nin öldürülmesi olayını... 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T23:51+0300

2024-08-01T23:51+0300

2024-08-01T23:51+0300

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iran dışişleri bakanlığı

ali bakıri

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, bakanların Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin öldürülmesi olayını ele aldığı belirtildi.Açıkalmada, "Taraflar, Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı'nın, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın göreve başlama töreninde bulunduğu sırada öldürülmesini kınadı" ifadelerine yer verildi.Tarafların siyasi cinayetlerin kabul edilemez olduğuna ve bu tür eylemlerin son derece tehlikeli sonuçlarına dikkat çektiği vurgulanan açıklamada, "Bu tür provokasyonların organizatörlerinin zaten patinaj çekmekte olan müzakere sürecini bozmayı umdukları ve bir Filistin devletinin kurulmasına ilişkin BM kararlarını unutturmak için ABD'yi askeri harekata dahil etme kozunu oynadıkları ortada" vurgusu yapıldı.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, iran, iran dışişleri bakanlığı, ali bakıri, telefon görüşmesi