https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/rusya-disisleri-bakani-lavrov-iranli-mevkidasi-ilse-telefonda-gorustu-1086424366.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un İranlı mevkidaşı Bakıri ile yaptığı telefon görüşmesinde Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye’nin öldürülmesi olayını... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T23:51+0300
2024-08-01T23:51+0300
2024-08-01T23:51+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, bakanların Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin öldürülmesi olayını ele aldığı belirtildi.Açıkalmada, "Taraflar, Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı'nın, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın göreve başlama töreninde bulunduğu sırada öldürülmesini kınadı" ifadelerine yer verildi.Tarafların siyasi cinayetlerin kabul edilemez olduğuna ve bu tür eylemlerin son derece tehlikeli sonuçlarına dikkat çektiği vurgulanan açıklamada, "Bu tür provokasyonların organizatörlerinin zaten patinaj çekmekte olan müzakere sürecini bozmayı umdukları ve bir Filistin devletinin kurulmasına ilişkin BM kararlarını unutturmak için ABD'yi askeri harekata dahil etme kozunu oynadıkları ortada" vurgusu yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/iran-heniyye-suikastina-uygun-gordugumuz-zaman-ve-sekilde-cevap-verecegiz-1086393771.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, iran, iran dışişleri bakanlığı, ali bakıri, telefon görüşmesi
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, iran, iran dışişleri bakanlığı, ali bakıri, telefon görüşmesi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un İranlı mevkidaşı Bakıri ile yaptığı telefon görüşmesinde Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye’nin öldürülmesi olayını ele aldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, bakanların Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin öldürülmesi olayını ele aldığı belirtildi.
Açıkalmada, "Taraflar, Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı'nın, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın göreve başlama töreninde bulunduğu sırada öldürülmesini kınadı" ifadelerine yer verildi.
Lavrov, Gazze Şeridi'ndeki ve genel olarak Ortadoğu'daki durumu etkileyen istisnasız bir şekilde tüm taraflara, durumun daha da istikrarsızlaşmasına ve sivil halk arasında yeni ölümlere yol açabilecek eylemleri önlemeleri çağrısında bulundu.
Tarafların siyasi cinayetlerin kabul edilemez olduğuna ve bu tür eylemlerin son derece tehlikeli sonuçlarına dikkat çektiği vurgulanan açıklamada, "Bu tür provokasyonların organizatörlerinin zaten patinaj çekmekte olan müzakere sürecini bozmayı umdukları ve bir Filistin devletinin kurulmasına ilişkin BM kararlarını unutturmak için ABD'yi askeri harekata dahil etme kozunu oynadıkları ortada" vurgusu yapıldı.