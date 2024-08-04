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Konya'da pancar ekili tarlada 40 metre obruk oluştu: 'Müthiş bir korku ve endişe yaşadık'
Konya'da pancar ekili tarlada 40 metre obruk oluştu: 'Müthiş bir korku ve endişe yaşadık'
Sputnik Türkiye
Konya'nın Karapınar ilçesinde pancar ekili tarlada 40 metre derinliğinde yeni bir obruk meydana geldi. Geçen sene de aynı tarlada obruk oluştuğu öğrenildi. 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T13:39+0300
2024-08-04T13:41+0300
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tarım ve orman bakanlığı
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Konya'da pancar ekili tarlada 40 metre derinliğinde yeni bir obruk meydana geldi. Geçen yıl 15 Ağustos tarihinde tarlasında obruk oluşan Fatih Şık’ın tarlasında oluşan obruk bu defa su ile dolu şekilde meydana geldi.Akşam arkadaşları ile yayla evinde otururken büyük bir gürültü ile obruk oluşuma şahitlik eden Fatih Şık, "Obruğun olduğu gün tarladan beş kere geçmiştim. Bir gün öncesinde su bulanıktı. Bir şeyler olacağını hissettim. Arkadaşlar ziyarete gelmişti. 'Tarladan ses geliyor' dediler. Geçen sene yasadıklarımdan tecrübe sahibi olmuştum. Bu işin tecrübesi olmaz ama acı bir şekilde oldu. Gözümün önünde bir obruk oluşumu yaşadık. Alana bakarken toprağın inip suyun havaya nasıl fışkırdığına şahit olduk. Aşağıya inen su sesi toprak sesi büyük bir gürültü oluşturdu. Sabahı zor ettik. Müthiş bir korku ve endişe yaşadık. Geçen yıl oluşan obruğa 7 metre mesafedeki yeni obruk daha derin ve korkutucu. Su ile dolu. Geçen yıl oluşan obruk ile bu obrukla korkumuz da arttı. Sonumuz ne olur bilmem ama endişemiz gün ve gün büyüyor. Hissimi tarif edemiyorum. Korkumu rızkımız mı bilemiyorum. Obruk olunca bir yere gidemedim. Hayvanlarım burada her şeyim burada. Evimde bile uyuyamadım. Eve 100 metre mesafede. İki obruk oluşum arasında 10 gün var. Çok büyük huzursuzluk var. Çocuğumun rızkı burada. Hayvancılığım burada. Tarlamı ekmesem ne yapacağım. Alışılmaz denen bu duruma insan alışıyor. Topraklardan vazgeçmek zor. Yaşayanlar bilir gerçekten korkutucu ve ürpertici bir durum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/konyada-es-zamanli-15-obruk-olustu-1083285213.html
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konya, obruk, tarım ve orman bakanlığı, tarım

Konya'da pancar ekili tarlada 40 metre obruk oluştu: 'Müthiş bir korku ve endişe yaşadık'

13:39 04.08.2024 (güncellendi: 13:41 04.08.2024)
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Konya - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2024
© FAHRİ MİTHAT KORKUSUZ-AW260734
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Konya'nın Karapınar ilçesinde pancar ekili tarlada 40 metre derinliğinde yeni bir obruk meydana geldi. Geçen sene de aynı tarlada obruk oluştuğu öğrenildi.
Konya'da pancar ekili tarlada 40 metre derinliğinde yeni bir obruk meydana geldi. Geçen yıl 15 Ağustos tarihinde tarlasında obruk oluşan Fatih Şık’ın tarlasında oluşan obruk bu defa su ile dolu şekilde meydana geldi.
Akşam arkadaşları ile yayla evinde otururken büyük bir gürültü ile obruk oluşuma şahitlik eden Fatih Şık, "Obruğun olduğu gün tarladan beş kere geçmiştim. Bir gün öncesinde su bulanıktı. Bir şeyler olacağını hissettim. Arkadaşlar ziyarete gelmişti. 'Tarladan ses geliyor' dediler. Geçen sene yasadıklarımdan tecrübe sahibi olmuştum. Bu işin tecrübesi olmaz ama acı bir şekilde oldu. Gözümün önünde bir obruk oluşumu yaşadık. Alana bakarken toprağın inip suyun havaya nasıl fışkırdığına şahit olduk. Aşağıya inen su sesi toprak sesi büyük bir gürültü oluşturdu. Sabahı zor ettik. Müthiş bir korku ve endişe yaşadık. Geçen yıl oluşan obruğa 7 metre mesafedeki yeni obruk daha derin ve korkutucu. Su ile dolu. Geçen yıl oluşan obruk ile bu obrukla korkumuz da arttı. Sonumuz ne olur bilmem ama endişemiz gün ve gün büyüyor. Hissimi tarif edemiyorum. Korkumu rızkımız mı bilemiyorum. Obruk olunca bir yere gidemedim. Hayvanlarım burada her şeyim burada. Evimde bile uyuyamadım. Eve 100 metre mesafede. İki obruk oluşum arasında 10 gün var. Çok büyük huzursuzluk var. Çocuğumun rızkı burada. Hayvancılığım burada. Tarlamı ekmesem ne yapacağım. Alışılmaz denen bu duruma insan alışıyor. Topraklardan vazgeçmek zor. Yaşayanlar bilir gerçekten korkutucu ve ürpertici bir durum" dedi.
Konya'nın Çumra ilçesine bağlı iki mahallede eş zamanlı olarak 15 obruk oluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
TÜRKİYE
Konya'da eş zamanlı 15 obruk oluştu
29 Nisan, 21:14
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