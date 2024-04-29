https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/konyada-es-zamanli-15-obruk-olustu-1083285213.html

Konya'da eş zamanlı 15 obruk oluştu

Konya'da eş zamanlı 15 obruk oluştu

Sputnik Türkiye

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı iki mahallede eş zamanlı olarak 15 obruk oluştu. 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T21:14+0300

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türkiye

konya

konya teknik üniversitesi (ktün)

obruk

çumra

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Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Gökhüyük Mahallesi'nde Çarşamba Çayı Tavşanköprü mevkisinde yaklaşık 6 metre çapında ve 10 metre derinliğindeki obruğu görenler durumu muhtara bildirdi.İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, obruk çevresinde güvenlik önlemi aldı.Mahalle Muhtarı Mustafa Çömlekçi, bölgede daha önce obruk oluşumuna rastlamadıklarını söyledi.Çömlekçi, "Burası iki gün önce akşam saat 22.00'de oluştu. Görenler haber etti. Tahminimce 10 metre derinliğinde 6 metre genişliğinde, daha önce böyle bir şey hiç yaşanmamıştı. Çevre köyde de aynı gün 5-6 saat sonrasında 14 tane oldu. Yetkilere bilgi verdik. Devlet Su işleri, Ova Sulama Birliği yetkilileri, belediye başkanı geldi çalışmalar başladı. Tabandan başlayarak taşla kille dolduracaklar, beton dökülecek kapatılacak" dedi.Öte yandan Gökhüyük'e 5 kilometre uzaklıktaki Doğanlı Mahallesi'nde de eş zamanlı 14 obruk oluştuğu tespit edildi.Doğanlı Mahallesi sakini Yusuf Taktak, "Ben 70 yaşındayım daha önce hayatımda yöremizde böyle bir şey görmedim" diye konuştu.Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, ortaya çıkan obruklar için şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230825/konya-icin-obruk-eylem-plani-hazirlanacak-1074947050.html

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konya, konya teknik üniversitesi (ktün) , obruk, çumra