https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/arap-medyasi-israil-lubnanin-suriye-sinirina-hava-saldirisi-duzenledi-1086455207.html
Arap medyası: İsrail, Lübnan'ın Suriye sınırına hava saldırısı düzenledi
Arap medyası: İsrail, Lübnan'ın Suriye sınırına hava saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Lübnan medyasına göre İsrail ordusu, ülkenin Suriye sınırına hava saldırısı düzenledi. 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T00:03+0300
2024-08-03T00:03+0300
2024-08-03T00:03+0300
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İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Suriye sınırında bazı bölgelere hava saldırısı düzenlediği bildirildi.Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne yakınlığı ile bilinen Beyrut merkezli "El Meyadeen TV"nin haberine göre İsrail, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa vilayetinde bazı bölgeleri vurdu.İsrail savaş uçakları, Havş eş-Seyid Ali beldesinin çevresini hedef alırken saldırının hedefinde neresi olduğu ve can kaybı hakkında detay paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/pegasustan-bu-geceki-iran-irak-ve-urdun-ucuslarina-duzenleme-1086454977.html
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israil, israil-filistin, hizbullah
israil, israil-filistin, hizbullah
Arap medyası: İsrail, Lübnan'ın Suriye sınırına hava saldırısı düzenledi
Lübnan medyasına göre İsrail ordusu, ülkenin Suriye sınırına hava saldırısı düzenledi.
İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Suriye sınırında bazı bölgelere hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne yakınlığı ile bilinen Beyrut merkezli "El Meyadeen TV"nin haberine göre İsrail, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa vilayetinde bazı bölgeleri vurdu.
İsrail savaş uçakları, Havş eş-Seyid Ali beldesinin çevresini hedef alırken saldırının hedefinde neresi olduğu ve can kaybı hakkında detay paylaşılmadı.