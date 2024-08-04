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14:09
2 dk
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Rus hackerlar Ukrayna'daki yabancı askerleri ifşa etti
14:21
2 dk
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İkinci el piyasası dibi gördü: Bazı firmalar kapanabilir
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3 dk
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ABD’den Rusya ve Çin’e “nükleer” tehdit
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/iranda-kum-firtinasi-1362-kisi-hastanelere-basvurdu-1086492860.html
İran'da kum fırtınası: 1362 kişi hastanelere başvurdu
İran'da kum fırtınası: 1362 kişi hastanelere başvurdu
Sputnik Türkiye
İran'da son 5 günde kum fırtınasından etkilenen 1362 kişinin hastanelere başvurduğu açıklandı 04.08.2024, Sputnik Türkiye
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İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde son 5 günde kum fırtınasından etkilenen 1362 kişinin hastanelere kaldırıldığı belirtildi.Tesnim Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan eyaletindeki kum fırtınası özellikle eyaletin kuzey bölgelerinde etkisini gösterdi.Zabul, Zahek, Hamun, Hirmen, Nimruz, Zahidan, Mircave, Nusret Abad, Haş, Saravan, İranşehr ve Mehristan kentlerinde meydana gelen fırtına, yaklaşık bir milyon kişinin hayatını olumsuz etkilerken, son 5 günde 1362 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.Sistan-Beluçistan'da "120 Gün Fırtınaları" olarak adlandırılan, rüzgarın şiddetini artırdığı günlerde, solunum yolu rahatsızlıklarına sahip binlerce kişi hastanelere başvuruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/israildeki-ben-gurion-havalimani-bos-kaldi-bircok-firma-ucuslari-iptal-etti--1086484732.html
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İran'da kum fırtınası: 1362 kişi hastanelere başvurdu

20:36 04.08.2024
© İHA / AHMED JALILIrak- Kum fırtınası
Irak- Kum fırtınası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2024
© İHA / AHMED JALIL
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İran'da son 5 günde kum fırtınasından etkilenen 1362 kişinin hastanelere başvurduğu açıklandı
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde son 5 günde kum fırtınasından etkilenen 1362 kişinin hastanelere kaldırıldığı belirtildi.
Tesnim Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan eyaletindeki kum fırtınası özellikle eyaletin kuzey bölgelerinde etkisini gösterdi.
Zabul, Zahek, Hamun, Hirmen, Nimruz, Zahidan, Mircave, Nusret Abad, Haş, Saravan, İranşehr ve Mehristan kentlerinde meydana gelen fırtına, yaklaşık bir milyon kişinin hayatını olumsuz etkilerken, son 5 günde 1362 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
Sistan-Beluçistan'da "120 Gün Fırtınaları" olarak adlandırılan, rüzgarın şiddetini artırdığı günlerde, solunum yolu rahatsızlıklarına sahip binlerce kişi hastanelere başvuruyor.
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