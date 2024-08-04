https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/iranda-kum-firtinasi-1362-kisi-hastanelere-basvurdu-1086492860.html

İran'da kum fırtınası: 1362 kişi hastanelere başvurdu

İran'da kum fırtınası: 1362 kişi hastanelere başvurdu

Sputnik Türkiye

İran'da son 5 günde kum fırtınasından etkilenen 1362 kişinin hastanelere başvurduğu açıklandı 04.08.2024, Sputnik Türkiye

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İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde son 5 günde kum fırtınasından etkilenen 1362 kişinin hastanelere kaldırıldığı belirtildi.Tesnim Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan eyaletindeki kum fırtınası özellikle eyaletin kuzey bölgelerinde etkisini gösterdi.Zabul, Zahek, Hamun, Hirmen, Nimruz, Zahidan, Mircave, Nusret Abad, Haş, Saravan, İranşehr ve Mehristan kentlerinde meydana gelen fırtına, yaklaşık bir milyon kişinin hayatını olumsuz etkilerken, son 5 günde 1362 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.Sistan-Beluçistan'da "120 Gün Fırtınaları" olarak adlandırılan, rüzgarın şiddetini artırdığı günlerde, solunum yolu rahatsızlıklarına sahip binlerce kişi hastanelere başvuruyor.

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