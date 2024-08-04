https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/hatayda-orman-yangini-15-saatte-kontrol-altina-alindi--1086475678.html
Hatay’da orman yangını 15. saatte kontrol altına alındı
Hatay’da orman yangını 15. saatte kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Hatay’da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale sonucu 15. saatte kontrol altına alındı. 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T09:45+0300
2024-08-04T09:45+0300
2024-08-04T09:45+0300
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orman yangını
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.Uzunalıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, yangın söndürme uçakları, söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi.Yangına, 4 ilk müdahale aracı, 28 arazöz, 5 su tankı, 7 helikopter, 2 uçak 6 iş makinesi 250 Personel ile müdahale edildi. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucunda 15. saatte sabah 07.00 sıralarında kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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hatayda orman yangını,
Hatay’da orman yangını 15. saatte kontrol altına alındı
Hatay’da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale sonucu 15. saatte kontrol altına alındı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Uzunalıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, yangın söndürme uçakları, söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi.
Yangına, 4 ilk müdahale aracı, 28 arazöz, 5 su tankı, 7 helikopter, 2 uçak 6 iş makinesi 250 Personel ile müdahale edildi. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucunda 15. saatte sabah 07.00 sıralarında kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.