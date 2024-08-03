https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/eskisehir-belediye-baskaninindan-instagramin-kisitlanmasina-tepki-biz-de-suyu-keselim-mi-simdi-1086474513.html

Eskişehir Belediye Başkanı'nından Instagram'ın kısıtlanmasına tepki: 'Biz de suyu keselim mi şimdi?'

Eskişehir Belediye Başkanı'nından Instagram'ın kısıtlanmasına tepki: 'Biz de suyu keselim mi şimdi?'

Sputnik Türkiye

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin Instagram'ın kısıtlanmasıyla ilgili attığı tweet tepkilere neden oldu. 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T23:10+0300

2024-08-03T23:10+0300

2024-08-03T23:10+0300

türkiye

eskişehir

belediye başkanı

instagram

israil-filistin

filistin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/03/1086474357_1:0:739:415_1920x0_80_0_0_b884b10b4c88e8d01be5a1a2e30c4193.jpg

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, sosyal medya mecrası Instagram'ın kısıtlanması ile ilgili paylaşımda bulundu.Ünlüce’nin “Biz belediye olarak istemediğimiz insanlar su kullanıyor diye suları tümden keselim mi? Doğru olur mu? Keyfi nedenlerle bir sosyal mecrayı erişime kapatmanın da bundan farkı yok. 21’inci yüzyılda çoktan aşmamız gereken bir eşik bu. Uzatmanın kimseye faydası yok. Kararı alanlar dahil” ifadelerine çok sayıda yanıt geldi geldi. Bazı yorumlarda belediye başkanına destek gelirken, bazı kişiler ise belediye başkanının karşılaştırdığı iki şeyin aynı olmadığını belirterek tepki gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ekrem-imamoglundan-instagram-tepkisi-sorumlu-akillar-sansur-birimi-gibi-calismayi-birakmali-1086440804.html

türkiye

eskişehir

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eskişehir, belediye başkanı, instagram, israil-filistin, filistin