https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/eskisehir-belediye-baskaninindan-instagramin-kisitlanmasina-tepki-biz-de-suyu-keselim-mi-simdi-1086474513.html
Eskişehir Belediye Başkanı'nından Instagram'ın kısıtlanmasına tepki: 'Biz de suyu keselim mi şimdi?'
Eskişehir Belediye Başkanı'nından Instagram'ın kısıtlanmasına tepki: 'Biz de suyu keselim mi şimdi?'
Sputnik Türkiye
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin Instagram'ın kısıtlanmasıyla ilgili attığı tweet tepkilere neden oldu. 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T23:10+0300
2024-08-03T23:10+0300
2024-08-03T23:10+0300
türkiye
eskişehir
belediye başkanı
instagram
israil-filistin
filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/03/1086474357_1:0:739:415_1920x0_80_0_0_b884b10b4c88e8d01be5a1a2e30c4193.jpg
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, sosyal medya mecrası Instagram'ın kısıtlanması ile ilgili paylaşımda bulundu.Ünlüce’nin “Biz belediye olarak istemediğimiz insanlar su kullanıyor diye suları tümden keselim mi? Doğru olur mu? Keyfi nedenlerle bir sosyal mecrayı erişime kapatmanın da bundan farkı yok. 21’inci yüzyılda çoktan aşmamız gereken bir eşik bu. Uzatmanın kimseye faydası yok. Kararı alanlar dahil” ifadelerine çok sayıda yanıt geldi geldi. Bazı yorumlarda belediye başkanına destek gelirken, bazı kişiler ise belediye başkanının karşılaştırdığı iki şeyin aynı olmadığını belirterek tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ekrem-imamoglundan-instagram-tepkisi-sorumlu-akillar-sansur-birimi-gibi-calismayi-birakmali-1086440804.html
türkiye
eskişehir
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/03/1086474357_93:0:646:415_1920x0_80_0_0_8d9131f8561eb9c281b99f367f9341d9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eskişehir, belediye başkanı, instagram, israil-filistin, filistin
eskişehir, belediye başkanı, instagram, israil-filistin, filistin
Eskişehir Belediye Başkanı'nından Instagram'ın kısıtlanmasına tepki: 'Biz de suyu keselim mi şimdi?'
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin Instagram'ın kısıtlanmasıyla ilgili attığı tweet tepkilere neden oldu.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, sosyal medya mecrası Instagram'ın kısıtlanması ile ilgili paylaşımda bulundu.
Ünlüce’nin “Biz belediye olarak istemediğimiz insanlar su kullanıyor diye suları tümden keselim mi? Doğru olur mu? Keyfi nedenlerle bir sosyal mecrayı erişime kapatmanın da bundan farkı yok. 21’inci yüzyılda çoktan aşmamız gereken bir eşik bu. Uzatmanın kimseye faydası yok. Kararı alanlar dahil” ifadelerine çok sayıda yanıt geldi geldi.
Bazı yorumlarda belediye başkanına destek gelirken, bazı kişiler ise belediye başkanının karşılaştırdığı iki şeyin aynı olmadığını belirterek tepki gösterdi.