https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/galatasaray-norwich-cityden-gabriel-sarayi-renklerine-bagladi-1086496644.html
Galatasaray, Norwich City'den Gabriel Sara'yı renklerine bağladı
Galatasaray, Norwich City'den Gabriel Sara'yı renklerine bağladı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı kadrosuna kattığını açıkladı. 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T23:35+0300
2024-08-04T23:35+0300
2024-08-04T23:38+0300
spor
galatasaray
ingiltere
norwich city
gabriel sara
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- Galatasaray, İngiltere Championship ekibi Norwich City'den Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı transfer etti.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Gabriel Sara'nın transferi konusunda Norwich City ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.Sara'nın transferi için Norwich City'ye 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitle 18 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.Beş yıllık anlaşmaya varılan Brezilyalı futbolcuya sezon başına 2 milyon 750 bin euro ücret ödeneceği ifade edildi.Kariyerine ülkesinin Sao Paulo takımında başlayan Sara, 2022'de Norwich City'ye transfer oldu. Norwich City formasıyla 96 maça çıkan Sara, 21 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.Gabriel Sara, Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti. Sarı-kırmızılı kulübün daha önceki en pahalı transferi 17 milyon euro'yla Mario Jardel olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/gabriel-sara-istanbulda-ucaktan-galatasaray-formasiyla-indi-1086476711.html
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galatasaray, ingiltere, norwich city, gabriel sara
Galatasaray, Norwich City'den Gabriel Sara'yı renklerine bağladı
23:35 04.08.2024 (güncellendi: 23:38 04.08.2024)
Galatasaray, Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
- Galatasaray, İngiltere Championship ekibi Norwich City'den Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Gabriel Sara'nın transferi konusunda Norwich City ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Sara'nın transferi için Norwich City'ye 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitle 18 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.
Beş yıllık anlaşmaya varılan Brezilyalı futbolcuya sezon başına 2 milyon 750 bin euro ücret ödeneceği ifade edildi.
Kariyerine ülkesinin Sao Paulo takımında başlayan Sara, 2022'de Norwich City'ye transfer oldu. Norwich City formasıyla 96 maça çıkan Sara, 21 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.
Gabriel Sara, Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti. Sarı-kırmızılı kulübün daha önceki en pahalı transferi 17 milyon euro'yla Mario Jardel olmuştu.