https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/gabriel-sara-istanbulda-ucaktan-galatasaray-formasiyla-indi-1086476711.html
Gabriel Sara İstanbul'da: Uçaktan Galatasaray formasıyla indi
Gabriel Sara İstanbul'da: Uçaktan Galatasaray formasıyla indi
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü'nün transfer görüşmesi yürüttüğü Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara İstanbul'a geldi. 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T11:03+0300
2024-08-04T11:03+0300
2024-08-04T11:03+0300
spor
galatasaray
gabriel sara
transfer
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İngiltere Championship takımlarından Norwich City'de forma giyen 25 yaşındaki Gabriel Sara, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne dün gece iniş yaptı.Uçaktan Galatasaray formasıyla inen Sara kendisini bekleyen kulüp yetkilileri eşliğinde konaklayacağı otele geçti.Galatasaray'ın son işlemlerin ardından Brezilyalı futbolcuyla sözleşme imzalaması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/besiktas-super-kupada-galatasarayi-rahat-gecti-5-0--1086474130.html
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gabriel sara kimdir, gabriel sara galatasaray, gabriel sara kaç yaşında,
gabriel sara kimdir, gabriel sara galatasaray, gabriel sara kaç yaşında,
Gabriel Sara İstanbul'da: Uçaktan Galatasaray formasıyla indi
Galatasaray Kulübü'nün transfer görüşmesi yürüttüğü Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara İstanbul'a geldi.
İngiltere Championship takımlarından Norwich City'de forma giyen 25 yaşındaki Gabriel Sara, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne dün gece iniş yaptı.
Uçaktan Galatasaray formasıyla inen Sara kendisini bekleyen kulüp yetkilileri eşliğinde konaklayacağı otele geçti.
Galatasaray'ın son işlemlerin ardından Brezilyalı futbolcuyla sözleşme imzalaması bekleniyor.