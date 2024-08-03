Beşiktaş, Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 5-0 yenerek şampiyon oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Neden biz bu fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz?'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
0 dk
SESLİ HABER
Trump: Erkekler kadın sporlarında yarışamayacak
13:09
2 dk
SESLİ HABER
Milli yas nedir? Milli yas sürecinde neler yapılır?
13:18
3 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin mutsuzluk haritası
13:30
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de Instagram'a erişim engelinin sebebi belli oldu
15:08
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yapay zeka yasası yürürlüğe girdi
15:21
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrail, 7 Ekim'i planlayan komutanı öldürdüğünü iddia etti
16:09
2 dk
SESLİ HABER
Moldova, Rus Büyükelçiliği’nin bir çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
16:22
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan Yusuf Dikeç’in eli cebinde ve kulaklıksız atış pozuna yanıt
16:38
3 dk
SESLİ HABER
Araştırma yayımlandı: X ve Y kuşağında kanser riski daha fazla
16:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Pentagon, 11 Eylül saldırısının elebaşlarıyla anlaştı
17:09
2 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları'nda cinsiyet krizi
17:23
4 dk
SESLİ HABER
Medvedev: Ortadoğu'da barışın yolu savaştan geçiyor
17:37
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Rusya ve Çin’e “nükleer” tehdit
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Kremlin: F-16'lar cephedeki durumu etkilemeyecek
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Kendisi olduğunu DNA testi ile kanıtlaması gerekti
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Trump için İsrail önemli, Ukrayna değil
18:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Deprem uzmanı Perinçek’ten İmralı fayı uyarısı
19:16
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası yazdı: Ukraynalı askerler ya eğitimsiz ya elverişsiz
07:03
2 dk
SESLİ HABER
Hamas liderine İran'da suikast
07:14
2 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları'nda bir skandal daha: Sporcular yanlış tanıtıldı
07:28
2 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’dan F-35 alımı: Karataş ‘İstemezse uçamazsınız’ demişti
08:04
4 dk
SESLİ HABER
Moldova, Rus Büyükelçiliği’nin bir çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
08:18
2 dk
SESLİ HABER
Milli yas nedir? Milli yas sürecinde neler yapılır?
08:31
3 dk
SESLİ HABER
Araştırma yayımlandı: X ve Y kuşağında kanser riski daha fazla
08:46
2 dk
SESLİ HABER
Konut fiyatları Barselona'yı geçti: İşte İstanbul'un en pahalı ilçeleri
09:04
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Trump için İsrail önemli, Ukrayna değil
09:16
3 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de Instagram'a erişim engelinin sebebi belli oldu
09:28
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yapay zeka yasası yürürlüğe girdi
09:41
2 dk
SESLİ HABER
Deprem uzmanı Perinçek’ten İmralı fayı uyarısı
09:52
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
10:04
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Kremlin: F-16'lar cephedeki durumu etkilemeyecek
11:10
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov'dan yanıt: Dinlemiyorum
11:32
2 dk
SESLİ HABER
Çin'in uyarısı gerçek oldu: ABD'den askeri yardım geldi
11:44
2 dk
SESLİ HABER
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
11:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
12:09
8 dk
SESLİ HABER
Pentagon, 11 Eylül saldırısının elebaşlarıyla anlaştı
12:30
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan Yusuf Dikeç’in eli cebinde ve kulaklıksız atış pozuna yanıt
12:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
SESLİ HABER
İsrail, 7 Ekim'i planlayan komutanı öldürdüğünü iddia etti
13:23
2 dk
SESLİ HABER
İkinci el piyasası dibi gördü: Bazı firmalar kapanabilir
13:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
İsrail'in kanlı suikastlerinin kısa tarihi
14:09
4 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin nüfusu 2100'de 55 milyonun altına düşebilir'
14:25
5 dk
SESLİ HABER
Rus hackerlar Ukrayna'daki yabancı askerleri ifşa etti
14:36
2 dk
SESLİ HABER
Hizbullah'tan İsrail'in iddiasına yalanlama geldi
14:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Trump: Erkekler kadın sporlarında yarışamayacak
16:09
2 dk
SESLİ HABER
Amerika'nın Ukrayna hatası 8 milyar doları aştı
16:22
2 dk
SESLİ HABER
Kuaför ve berberlerde yeni uygulama yürürlüğe girdi
16:30
3 dk
SESLİ HABER
Kendisi olduğunu DNA testi ile kanıtlaması gerekti
16:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’den Rusya ve Çin’e “nükleer” tehdit
17:10
2 dk
SESLİ HABER
Medvedev: Ortadoğu'da barışın yolu savaştan geçiyor
17:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
21:05
39 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/besiktas-super-kupada-galatasarayi-rahat-gecti-5-0--1086474130.html
Beşiktaş, Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 5-0 yenerek şampiyon oldu
Beşiktaş, Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 5-0 yenerek şampiyon oldu
Sputnik Türkiye
Süper Kupa Finali'nde Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yendi. 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T22:42+0300
2024-08-03T23:26+0300
spor
galatasaray
beşiktaş
futbol
süper kupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/03/1086473735_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_24301daa3d0b116f974456421ff1398b.jpg
Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçında Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.Sezona yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'la başlayan siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u mağlup ettiği Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu sefer Galatasaray'ı yenerek kupa kazandı.3. kez Süper Kupa'nın sahibi olduBeşiktaş, Galatasaray'ı mağlup ederek tarihinde 3'üncü kez Süper Kupa zaferi yaşadı.2006'dan bu yana düzenlenen organizasyondaki ilk maçta Galatasaray'ı 1-0 yenerek Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, ikinci kupa zaferini de 2022 yılında Antalyaspor'a penaltılarda üstünlük kurarak elde etti.Siyah-beyazlı takım, organizasyonda 2007, 2009, 2016 ve 2017'de ise rakiplerine mağlup olarak kupaya uzanamadı.İlk kez Türkiye'de Süper Kupa kazandıSiyah-beyazlı ekip, ilk kez Türkiye'de düzenlenen bir Süper Kupa organizasyonunda kupanın sahibi oldu.Daha önce kazandığı kupaları yurt dışında gerçekleştirilen finallerde kazanan Beşiktaş, 2006 yılındaki ilk Süper Kupa zaferini Almanya'da yaşarken, 2022 yılındaki kupa şampiyonluğunu da Katar'da elde etmişti.Immobile ilk maçta derbi tarihine geçtiBeşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Ciro Immobile, attığı golle Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbilerin tarihine de adını yazdırdı.Karşılaşmanın 21. saniyesinde siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçiren Immobile'nin kaydettiği gol iki takım arasındaki maçların en erken golü olarak kayıtlara geçti.İki ekip arasındaki en erken gol, geçen sezon Al Musrati'nin kendi kalesine attığı ve Galatasaray'ın 1-0 kazandığı maçın 89. saniyesinde yaşanmıştı.Immobile siyah-beyazlı forma altındaki ikinci golünü de penaltıdan attı.Süper Kupa'nın en erken golüImmobile'nin 21. saniyede kaydettiği gol aynı zamanda Süper Kupa tarihine de geçti.Geçen sezon oynanan ve Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı Süper Kupa maçında Galatasaraylı Mauro Icardi'nin 50. saniyede Fenerbahçe'ye attığı gol Süper Kupa'nın en erken golü olarak kayıtlarda yer almıştı.Yeniler siftah yaptıBeşiktaş'ın bu sezonki flaş transferleri arasında yer alan Rafa Silva da Ciro Immobile gibi siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.Portekizli oyuncu karşılaşmanın 90+1. dakikasında skoru 4-0'a getiren golü kaydetti.Siyah-beyazlıların genç oyuncularından Mustafa Hekimoğlu da finalin 5. golünü kaydederek ilk kez bir resmi müsabakada gol atarak tarihe geçti.Kupaya Svensson darbesiBeşiktaş'a iki sezon aranın ardından Süper Kupa'yı getiren gollerde Jonas Svensson ismi öne çıktı.Karşılaşmanın 21. saniyesinde Ciro Immobile'nin attığı golün pasını veren Norveçli oyuncu, 53. dakikada skoru 2-0'a taşıyan golü kaydetti.Bu gol aynı zamanda geçen sezonun devre arasında siyah-beyazlı takıma katılan Svensson'un Beşiktaş formasıyla ilk golü oldu.Olimpiyat uğuruBeşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı üst üste iki finalden de kupayla ayrıldı.23 Mayıs'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup ederek kupaya uzanan siyah-beyazlı ekip, 73 gün sonra Süper Kupa'nın sahibi oldu.Farklı derbi galibiyetlerine bir yenisi eklendiGalatasaray'a karşı en farklı galibiyetini 5-0'la alan Beşiktaş, 83 yılı aşkın süre sonra aynı skoru tekrarladı.Siyah-beyazlı ekip Galatasaray'a karşı en farklı galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etmişti.Van Bronckhorst 7. kupasını kazandıBeşiktaş'ın Hollandalı çalıştırıcısı Giovanni van Bronckhorst, teknik direktörlük kariyerinin 7. kupasını siyah-beyazlı takımla kazandı.Feyenoord'la Hollanda Ligi'nde ilk kez lig şampiyonluğuna imza atan Van Bronckhorst, Hollanda ekibiyle 2'şer kez Hollanda Kupası ve Hollanda Süper Kupası'nın sahibi olurken, Glasgow Rangers'la da İskoçya Kupası sevinci yaşamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/uluslararasi-boks-birligi-baskanindan-cezayirli-boksore-elenen-angela-cariniye-destek-1086474023.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/03/1086473735_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ecfc0be1438c865cec6ab7d9af47b51.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
galatasaray, beşiktaş, futbol, süper kupa
galatasaray, beşiktaş, futbol, süper kupa

Beşiktaş, Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 5-0 yenerek şampiyon oldu

22:42 03.08.2024 (güncellendi: 23:26 03.08.2024)
© Hakan AkgünImmobile
Immobile - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2024
© Hakan Akgün
Abone ol
Süper Kupa Finali'nde Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yendi.
Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçında Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Sezona yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'la başlayan siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u mağlup ettiği Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu sefer Galatasaray'ı yenerek kupa kazandı.

3. kez Süper Kupa'nın sahibi oldu

Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup ederek tarihinde 3'üncü kez Süper Kupa zaferi yaşadı.
2006'dan bu yana düzenlenen organizasyondaki ilk maçta Galatasaray'ı 1-0 yenerek Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, ikinci kupa zaferini de 2022 yılında Antalyaspor'a penaltılarda üstünlük kurarak elde etti.
Siyah-beyazlı takım, organizasyonda 2007, 2009, 2016 ve 2017'de ise rakiplerine mağlup olarak kupaya uzanamadı.

İlk kez Türkiye'de Süper Kupa kazandı

Siyah-beyazlı ekip, ilk kez Türkiye'de düzenlenen bir Süper Kupa organizasyonunda kupanın sahibi oldu.
Daha önce kazandığı kupaları yurt dışında gerçekleştirilen finallerde kazanan Beşiktaş, 2006 yılındaki ilk Süper Kupa zaferini Almanya'da yaşarken, 2022 yılındaki kupa şampiyonluğunu da Katar'da elde etmişti.

Immobile ilk maçta derbi tarihine geçti

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Ciro Immobile, attığı golle Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbilerin tarihine de adını yazdırdı.
Karşılaşmanın 21. saniyesinde siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçiren Immobile'nin kaydettiği gol iki takım arasındaki maçların en erken golü olarak kayıtlara geçti.
İki ekip arasındaki en erken gol, geçen sezon Al Musrati'nin kendi kalesine attığı ve Galatasaray'ın 1-0 kazandığı maçın 89. saniyesinde yaşanmıştı.
Immobile siyah-beyazlı forma altındaki ikinci golünü de penaltıdan attı.

Süper Kupa'nın en erken golü

Immobile'nin 21. saniyede kaydettiği gol aynı zamanda Süper Kupa tarihine de geçti.
Geçen sezon oynanan ve Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı Süper Kupa maçında Galatasaraylı Mauro Icardi'nin 50. saniyede Fenerbahçe'ye attığı gol Süper Kupa'nın en erken golü olarak kayıtlarda yer almıştı.

Yeniler siftah yaptı

Beşiktaş'ın bu sezonki flaş transferleri arasında yer alan Rafa Silva da Ciro Immobile gibi siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.
Portekizli oyuncu karşılaşmanın 90+1. dakikasında skoru 4-0'a getiren golü kaydetti.
Siyah-beyazlıların genç oyuncularından Mustafa Hekimoğlu da finalin 5. golünü kaydederek ilk kez bir resmi müsabakada gol atarak tarihe geçti.

Kupaya Svensson darbesi

Beşiktaş'a iki sezon aranın ardından Süper Kupa'yı getiren gollerde Jonas Svensson ismi öne çıktı.
Karşılaşmanın 21. saniyesinde Ciro Immobile'nin attığı golün pasını veren Norveçli oyuncu, 53. dakikada skoru 2-0'a taşıyan golü kaydetti.
Bu gol aynı zamanda geçen sezonun devre arasında siyah-beyazlı takıma katılan Svensson'un Beşiktaş formasıyla ilk golü oldu.

Olimpiyat uğuru

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı üst üste iki finalden de kupayla ayrıldı.
23 Mayıs'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup ederek kupaya uzanan siyah-beyazlı ekip, 73 gün sonra Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Farklı derbi galibiyetlerine bir yenisi eklendi

Galatasaray'a karşı en farklı galibiyetini 5-0'la alan Beşiktaş, 83 yılı aşkın süre sonra aynı skoru tekrarladı.
Siyah-beyazlı ekip Galatasaray'a karşı en farklı galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etmişti.

Van Bronckhorst 7. kupasını kazandı

Beşiktaş'ın Hollandalı çalıştırıcısı Giovanni van Bronckhorst, teknik direktörlük kariyerinin 7. kupasını siyah-beyazlı takımla kazandı.
Feyenoord'la Hollanda Ligi'nde ilk kez lig şampiyonluğuna imza atan Van Bronckhorst, Hollanda ekibiyle 2'şer kez Hollanda Kupası ve Hollanda Süper Kupası'nın sahibi olurken, Glasgow Rangers'la da İskoçya Kupası sevinci yaşamıştı.
Imane Khelif - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2024
SPOR
Uluslararası Boks Birliği Başkanı'ndan Cezayirli boksöre elenen Angela Carini'ye destek
22:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала