https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/dunyanin-en-yasanilabilir-ve-yasanilamaz-sehirleri-aciklandi-turkiyeden-sehirler-de-var-1086479498.html

Dünyanın en 'yaşanılabilir' ve 'yaşanılamaz' şehirleri açıklandı: Türkiye'den de bir şehir var

Dünyanın en 'yaşanılabilir' ve 'yaşanılamaz' şehirleri açıklandı: Türkiye'den de bir şehir var

Sputnik Türkiye

5 farklı kategoriye göre oluşturulan listede İstanbul Doğu Avrupa şehirleri sırasında Bakü ve Moskova'nın gerisinde kaldı. 04.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-04T13:02+0300

2024-08-04T13:02+0300

2024-08-04T13:42+0300

yaşam

şehir

ülke

eğitim

güvenli

güvenli ülke

güvenli bölge

yaşam

yaşam süresi artışı

uzun yaşam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/08/1081518696_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_6bb6efa63b0323b408b13f1778b30aa5.jpg

Dünyanın en yaşanabilir ve geri kalanına oranla en yaşanması zor olan şehirlerin listesi belli oldu. Küresel indeks, istikrar, sağlık hizmetleri, kültür ve çevre, eğitim ve altyapı olmak üzere beş kategoriye ayrıldığı belirtilen ve büyük şehirlerin listeye alındığı araştırmada yine Avusturya'nın başkenti Viyana liderliği önde götürürken, Batı Avrupa'nın en az yaşanabilir büyük şehri ise Atina oldu. En yaşanabilir 10 şehirleri hangileri? Doğu Avrupa şehirlerinde ise yaşanabilir şehirler listesinde İstanbul, sondan üçüncü oldu. Sıralamada şu ülkeler öne çıktı: Peki ya dünyanın en az yaşanılabilir büyük şehirleri neler?Listede savaş nedeniyle harap olan, 13 yıldır devam eden savaşın yol açtığı istikrarsız nedeniyle 11 yıl üst üste en az yaşanabilir şehir olan Suriye'nin başkenti 'en az yaşanabilir' büyük şehir olarak öne çıkıyor. Sürekli elektrik kesintileri ve ekonomik krizle boğuşan şehir, 2023 yılında ülkenin kuzey ve batısında meydana gelen yıkıcı bir depremle daha da kötü bir duruma geldi. En az yaşanabilir büyük şehirler sıralamasında şu şehirler öne çıktı: İsrail'deki savaş, genellikle yüksek bir puana sahip olan Tel Aviv’in sıralamasını düşürdü. Tel Aviv, bu yılki araştırmada 112’nci sıraya gerileyerek 20 sıra birden düştü (İsrail bombardımanlarıyla büyük ölçüde tahrip olan Gazze’deki şehirler, bu endekse dahil edilmedi).Körfez ülkeleri en üst sıralarda yer aldı Abu Dabi, Orta Doğu ve Afrika’da en üst sırada kalmayı başardı ve sağlık hizmetleri ve eğitimdeki puanlarını artırdı. Dubai de hemen arkasında yer aldı ve aynı alanlarda ilerleme kaydetti. Bölgedeki en yaşanılabilir ilk on şehirden sekizi, istikrarlı olan ve dünya sahnesinde artan etkiye sahip olan Körfez ülkelerinden oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/dunyanin-en-mutlu-sehirleri-belli-oldu-turkiyeden-listeler-de-sehirde--1085135960.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

en yaşanabilir şehirler, yaşamak için en kötü şehirler, türkiye en yaşanabilir şehirler, istanbul, viyana, şam