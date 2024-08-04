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SON DAKİKA | Türkiye'den Lübnan'a seyahat uyarısı: Zorunlu olmadıkça seyahat edilmemeli
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09:04
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11:09
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14:21
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İkinci el piyasası dibi gördü: Bazı firmalar kapanabilir
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CHP'de Tüzük Kurultayı kararı
CHP'de Tüzük Kurultayı kararı
Sputnik Türkiye
CHP Tüzük Kurultayı'nın 6-9 Eylül'de toplanması kararı alındı. 04.08.2024, Sputnik Türkiye
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CHP Tüzük Kurultayı, 6-9 Eylül'de toplanacak.CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı. Saat 17.45'te başlayan toplantı, 2 saat sürdü.Toplantıda, Tüzük Kurultayı'nın 6-9 Eylül'de yapılması kararlaştırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/baskan-bocek-hicbir-kurum-kurulusa-borcumuz-yok-1086491796.html
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CHP'de Tüzük Kurultayı kararı

21:19 04.08.2024
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CHP, bayrak, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2024
© AA
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CHP Tüzük Kurultayı'nın 6-9 Eylül'de toplanması kararı alındı.
CHP Tüzük Kurultayı, 6-9 Eylül'de toplanacak.
CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı. Saat 17.45'te başlayan toplantı, 2 saat sürdü.
Toplantıda, Tüzük Kurultayı'nın 6-9 Eylül'de yapılması kararlaştırıldı.
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