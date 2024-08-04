https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/chpde-tuzuk-kurultayi-karari-1086494685.html
CHP'de Tüzük Kurultayı kararı
CHP'de Tüzük Kurultayı kararı
Sputnik Türkiye
CHP Tüzük Kurultayı'nın 6-9 Eylül'de toplanması kararı alındı. 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T21:19+0300
2024-08-04T21:19+0300
2024-08-04T21:19+0300
türkiye
chp
tüzük
özgür özel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103772/26/1037722676_124:0:1120:560_1920x0_80_0_0_26d40733d1e36cc8f9714e4b9fcfdf2c.jpg
CHP Tüzük Kurultayı, 6-9 Eylül'de toplanacak.CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı. Saat 17.45'te başlayan toplantı, 2 saat sürdü.Toplantıda, Tüzük Kurultayı'nın 6-9 Eylül'de yapılması kararlaştırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/baskan-bocek-hicbir-kurum-kurulusa-borcumuz-yok-1086491796.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103772/26/1037722676_373:0:1120:560_1920x0_80_0_0_a609d87997e1f89828061412a6e09cd6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chp, tüzük, özgür özel
CHP'de Tüzük Kurultayı kararı
CHP Tüzük Kurultayı'nın 6-9 Eylül'de toplanması kararı alındı.
CHP Tüzük Kurultayı, 6-9 Eylül'de toplanacak.
CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı. Saat 17.45'te başlayan toplantı, 2 saat sürdü.
Toplantıda, Tüzük Kurultayı'nın 6-9 Eylül'de yapılması kararlaştırıldı.