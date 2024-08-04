https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/chp-lideri-ozelden-cigli-belediyesince-isten-cikarilan-iscilere-burayi-kadinlara-birakacaksiniz-1086485967.html

CHP lideri Özel'den Çiğli Belediyesi'nce işten çıkarılan işçilere: Burayı kadınlara bırakacaksınız

CHP lideri Özel'den Çiğli Belediyesi'nce işten çıkarılan işçilere: Burayı kadınlara bırakacaksınız

Sputnik Türkiye

15. Olağan Kadın Kolları Kurultayında konuşan CHP Genel Başkanı Özel Çiğli Belediyesinin işten çıkarttığı işçilerin protestosuna yönelik "Ben sizi her zaman... 04.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-04T15:38+0300

2024-08-04T15:38+0300

2024-08-04T15:39+0300

özgür özel

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kadın cinayeti

istanbul sözleşmesi

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nın 15. Olağan Kurultayı ATO Congresium'da yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı ve mevcut Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın selamlama konuşmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Kurultayda, divan başkanlığına oy birliğiyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen seçildi.CHP Genel Başkanı Özel'in konuşmasına başladığı sırada, Çiğli Belediyesi tarafından işten çıkartılan bir grup işçi, pankart açıp 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz' ve 'İşçiden tasarruf olmaz' sloganlarıyla işten çıkartılmalarını protesto etti.İşçilere tepki gösterten Özel, "Kadın Kolları Kongresini lütfen başka amaçlara alet etmeyin. Çok rica ediyorum. Burada uzunca bir emeğin karşılığını almak için burada toplanmış CHP Kadın Kolları varken, onların sesine başka karıştırmam, doğru değil bu. Ben sizi her zaman dinlerim ama burası Kadın Kolları Kongresi. Burayı kadınlara bırakacaksınız. Bula bula bu örgütün toplantısını mı buldunuz provoke etmek için?" diyerek güvenlik görevlilerinden protestocu işçileri salondan çıkartmasını istedi.Bu sırada salondan bulunan delegeler de 'dışarı' sloganları atarak, eylemcilere tepki gösterdi.Eylemciler, Özel'in talebiyle salondan çıkartıldı.Ardından konuşmasını sürdüren Özel, 47 yıl sonra Türkiye'nin dört bir yanında verdikleri emeklerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini birinci parti yapmanın gururunu ve onurunu yaşadıklarını ifade etti.'Eşit temsili bu partiye de bu ülkeye de biz getireceğiz'Özel, 4-9 Eylül'de yapılacak tüzük kurultayında partilerinin iktidar programını konuşacaklarını dile getirerek, şunları söyledi:Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının siyasetteki alanının genişletilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Özel, CHP'li kadın belediye başkanı sayısını arttırdıklarını belirtti.Özel, şöyle devam etti:'Kabine'de sadece 1 bakan kadın'Mevcut kabinenin 17 bakan ve 1 cumhurbaşkanı yardımcısından oluştuğunu, bunların içinde sadece 1 bakanın kadın ve o bakanın da kadından ve aileden sorumlu olduğunu belirten Özel, buna karşın kendilerinin gölge kabinesinde ise 9 kadının bakanın yer aldığına dikkati çekti.Türkiye'deki bütün kadınları CHP'ye davet eden Özel, kadınların siyasal süreçlerde etkin rol almasını sağlamanın kendileri için vazgeçilemez bir hedef olduğunu anlattı.Özel, "Ben şuna inanıyorum ki eşit temsili yarınlara bırakmadan, bugünden en makul kademeli geçişi sağlayarak bir ya da iki seçim içinde önce yüzde 40 sonra yüzde 50'yle CHP milletvekili sayısının yarısını da belediye başkanlarının yarısını da kadın yapacağız. Buna var mısınız?" dedi.Kadınların siyasal süreçlerde etkin rol almalarını sağlamanın sosyal demokrat siyasetin en temel, kendilerinin ise vazgeçilmez hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Özel, şöyle konuştu:'Gelin İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden hayata geçirelim, bu cinayetlere el birliğiyle hep birlikte 'dur' diyelim'İstanbul Sözleşmesi'nin kabul edildiği 2011'in 15 yıl içinde kadın cinayetlerinin sayısının azaldığı tek yıl olarak kayda geçtiğini belirten Özel, basit siyasi hesaplar yüzünden Meclis iradesini hiçe sayıp sözleşmeden çıkılmış olmasının AK Parti'nin en büyük ayıbı olduğunu ifade etti.Geçen haziran ayında 41 kadın cinayeti, 25 de şüpheli kadın ölümünün gerçekleştiğine ve bunun şu ana kadar kaydedilen en yüksek rakam olduğuna dikkati çeken Özel, "Buradan vicdanı olan herkese sesleniyoruz. CHP iktidarını beklemeyelim kadın cinayetlerini önlemek için. Gelin İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden hayata geçirelim, bu cinayetlere el birliğiyle hep birlikte 'dur' diyelim" diye konuştu.Türkiye'de işsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategorinin kadın işsizliği olduğunu belirten Özel, çalışan kadınların yüzde 30'unun kayıt dışı çalıştırıldığını dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/bbp-genel-baskani-destici-instagram-veya-facebook-kendilerine-cekiduzen-vermek-zorunda-1086484989.html

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özgür özel, kadın, kadın cinayeti, istanbul sözleşmesi