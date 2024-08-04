https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/bbp-genel-baskani-destici-instagram-veya-facebook-kendilerine-cekiduzen-vermek-zorunda-1086484989.html
BBP Genel Başkanı Destici: Instagram veya Facebook kendilerine çekidüzen vermek zorunda
BBP Genel Başkanı Destici: Instagram veya Facebook kendilerine çekidüzen vermek zorunda
Sputnik Türkiye
Instagram yasağına destek açıklaması yapan BBP Genel Başkanı Destici "Instagram veya Facebook, kendilerine çekidüzen vermek zorundadır. Burası onların... 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T14:59+0300
2024-08-04T14:59+0300
2024-08-04T14:59+0300
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Ümraniye'deki Tantavi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen partisinin İstanbul Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuşmasında aile kavramının önemine vurgu yaptı.Türk milletinin en büyük düşmanlarından birinin aile yapısına yönelik tehditler olduğunu belirten Destici, bunların en başında sapkın bir düşünce ve yaşayış tarzı olarak LGBT'nin geldiğini söyledi.'Bu şartlarda mücadele eden tüm sporcularımızı da tebrik ediyorum'Paris 2024 Olimpiyatları'nın açılış törenindeki görüntülere değinen Destici, "LGBT'ye, Fransız sporculara nasıl sahip çıkıldığını gördük. Bu şartlarda mücadele eden tüm sporcularımızı da tebrik ediyorum. Madalya kazanan ve madalya yolunda olanları ayrıca kutluyorum. Bakın, Fransa başörtülü oldu, diye sporcunun yarışmasına müsaade etmedi. Halbuki olimpiyatlarda başörtüsüyle, tesettürüyle mücadele eden başka sporcular, kadınlar var. Bunların gerçek niyetinin ne olduğunu görmek için olimpiyatlara bakmamız yeterli" diye konuştu.Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili görüşlerini de paylaşan Destici, "Türkiye aleyhine her türlü paylaşıma müsaade ediliyor ama siyonistlerle, Netanyahu ile ilgili, Batı'nın sembol isimleriyle ilgili birisine çatarsan hesabın askıya alınıyor, paylaşımın kaldırılıyor, hesabın kapatılıyor. Türkiye herhalde buna göz yummayacaktır" sözlerini sarf etti.Instagram, Twitter, Facebook'un kendi sistemleriyle Türk toplumunu yönetmeye çalışmasına Türkiye Cumhuriyeti'nin sessiz kalmayacağını vurgulayan Destici şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/sosyal-medya-araciligiyla-organize-edildi-yaklasik-20-bin-kisi-yenikoy-sahilinde-bulustu-1086481341.html
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instagram, mustafa destici, facebook
instagram, mustafa destici, facebook
BBP Genel Başkanı Destici: Instagram veya Facebook kendilerine çekidüzen vermek zorunda
Instagram yasağına destek açıklaması yapan BBP Genel Başkanı Destici "Instagram veya Facebook, kendilerine çekidüzen vermek zorundadır. Burası onların babalarının çiftliği değildir" dedi ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı taleplerini karşıladıkları zaman Instagram açılır, karşılamazlarsa açılmaz" ifadesini kullandı.
Ümraniye'deki Tantavi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen partisinin İstanbul Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuşmasında aile kavramının önemine vurgu yaptı.
Türk milletinin en büyük düşmanlarından birinin aile yapısına yönelik tehditler olduğunu belirten Destici, bunların en başında sapkın bir düşünce ve yaşayış tarzı olarak LGBT'nin geldiğini söyledi.
'Bu şartlarda mücadele eden tüm sporcularımızı da tebrik ediyorum'
Paris 2024 Olimpiyatları'nın açılış törenindeki görüntülere değinen Destici, "LGBT'ye, Fransız sporculara nasıl sahip çıkıldığını gördük. Bu şartlarda mücadele eden tüm sporcularımızı da tebrik ediyorum. Madalya kazanan ve madalya yolunda olanları ayrıca kutluyorum. Bakın, Fransa başörtülü oldu, diye sporcunun yarışmasına müsaade etmedi. Halbuki olimpiyatlarda başörtüsüyle, tesettürüyle mücadele eden başka sporcular, kadınlar var. Bunların gerçek niyetinin ne olduğunu görmek için olimpiyatlara bakmamız yeterli" diye konuştu.
Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili görüşlerini de paylaşan Destici, "Türkiye aleyhine her türlü paylaşıma müsaade ediliyor ama siyonistlerle, Netanyahu ile ilgili, Batı'nın sembol isimleriyle ilgili birisine çatarsan hesabın askıya alınıyor, paylaşımın kaldırılıyor, hesabın kapatılıyor. Türkiye herhalde buna göz yummayacaktır" sözlerini sarf etti.
Instagram, Twitter, Facebook'un kendi sistemleriyle Türk toplumunu yönetmeye çalışmasına Türkiye Cumhuriyeti'nin sessiz kalmayacağını vurgulayan Destici şunları söyledi:
"Instagram veya Facebook, kendilerine çekidüzen vermek zorundadır. Burası onların babalarının çiftliği değildir. Onların bir kuralı varsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de kuralları, Türk milletinin de inancı ve kültürü vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı taleplerini karşıladıkları zaman Instagram açılır, karşılamazlarsa açılmaz. Bu kadar basit. Biz de şu anda bu tavrı doğru buluyoruz."