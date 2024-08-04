Bursaspor'dan benzinlik arazisi ile ilgili açıklama

“Bursaspor Kulübü ve yönetimi olarak asıl teşekkürümüz bu süreci yönetmemizde ana aktör olan maddi imkanlarını Bursaspor’un kazancı için ortaya koyan Harun Yıldırım Beyedir. Tabii ki kulüp ve yönetim olarak bir teşekkürümüz de, bağış kampanyasının yürütülmesinde, resmi ve sorunlu işlerin sonuçlandırmasında ve özellikle bu istasyonun satış ve 40 milyon bağış elde edilmesinde çok emek veren Sayın Bakanımız Faruk Çelik Bey ve Yönetim Kurulu üyelerimize ve hukukçularımızadır. Ayrıca tüm bu süreçlerde birliğin beraberliğin sağlanması ve Bursaspor’un geleceğinin inşası için destek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu birliktelik oldukça Bursaspor gelecekte kalıcı gelirler başta olmak üzere bir çok yeni projeye imza atacak, sorunlar çözülecek, tarihteki şanlı sayfalarına dönecektir.”