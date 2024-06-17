https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/-bursasporda-pablo-martin-batalla-donemi-1084939952.html
Bursaspor’da Pablo Martin Batalla dönemi
Bursaspor’da Pablo Martin Batalla dönemi
Sputnik Türkiye
Bursaspor, teknik direktörlük görevine eski futbolcusu Batalla’yı getirdi. 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T20:28+0300
2024-06-17T20:28+0300
2024-06-17T20:50+0300
spor
bursaspor
teknik direktör
türkiye futbol federasyonu (tff)
pablo martin batalla
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/11/1084939797_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_83aedf80f51c0113d42f85345ca28095.jpg
TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlük görevi için Pablo Martin Batalla ile anlaştığını duyurdu.Arjantinli teknik direktörün duyurusunu Başkan Enes Çelik yaptı. Başkan Çelik, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kamuoyuna bu haberi duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculuk kariyerinde yeşil-beyazlı kulüpte önemli başarılara imza atan 40 yaşındaki Arjantinli Batalla ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kulübümüzün efsanesi Pablo Martin Batalla ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.Batalla, geçen sezon Bursa ekiplerinden Nilüfer Belediyespor’la şampiyonluk yaşamış ve takımını TFF 3. Lig’e çıkarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231221/bursaspordan-kadro-disi-biraktiklari-futbolcuya-iliskin-aciklama-satmak-ona-odul-vermektedir-1078684445.html
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bursaspor, teknik direktör, türkiye futbol federasyonu (tff), pablo martin batalla
bursaspor, teknik direktör, türkiye futbol federasyonu (tff), pablo martin batalla
Bursaspor’da Pablo Martin Batalla dönemi
20:28 17.06.2024 (güncellendi: 20:50 17.06.2024)
Bursaspor, teknik direktörlük görevine eski futbolcusu Batalla’yı getirdi.
TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlük görevi için Pablo Martin Batalla ile anlaştığını duyurdu.
Arjantinli teknik direktörün duyurusunu Başkan Enes Çelik yaptı. Başkan Çelik, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kamuoyuna bu haberi duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculuk kariyerinde yeşil-beyazlı kulüpte önemli başarılara imza atan 40 yaşındaki Arjantinli Batalla ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kulübümüzün efsanesi Pablo Martin Batalla ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Batalla, geçen sezon Bursa ekiplerinden Nilüfer Belediyespor’la şampiyonluk yaşamış ve takımını TFF 3. Lig’e çıkarmıştı.