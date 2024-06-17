https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/-bursasporda-pablo-martin-batalla-donemi-1084939952.html

Bursaspor’da Pablo Martin Batalla dönemi

Bursaspor’da Pablo Martin Batalla dönemi

Sputnik Türkiye

Bursaspor, teknik direktörlük görevine eski futbolcusu Batalla’yı getirdi. 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T20:28+0300

2024-06-17T20:28+0300

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spor

bursaspor

teknik direktör

türkiye futbol federasyonu (tff)

pablo martin batalla

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TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlük görevi için Pablo Martin Batalla ile anlaştığını duyurdu.Arjantinli teknik direktörün duyurusunu Başkan Enes Çelik yaptı. Başkan Çelik, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kamuoyuna bu haberi duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculuk kariyerinde yeşil-beyazlı kulüpte önemli başarılara imza atan 40 yaşındaki Arjantinli Batalla ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kulübümüzün efsanesi Pablo Martin Batalla ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.Batalla, geçen sezon Bursa ekiplerinden Nilüfer Belediyespor’la şampiyonluk yaşamış ve takımını TFF 3. Lig’e çıkarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231221/bursaspordan-kadro-disi-biraktiklari-futbolcuya-iliskin-aciklama-satmak-ona-odul-vermektedir-1078684445.html

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bursaspor, teknik direktör, türkiye futbol federasyonu (tff), pablo martin batalla