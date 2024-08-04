https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/boluda-38-buyuklugunde-deprem--1086475389.html
Bolu'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Bolu'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Bolu'da bu sabah saat 7.31'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası 'Az önce deprem mi oldu?', 'En son nerede deprem oldu?' soruları yeniden... 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T09:22+0300
2024-08-04T09:22+0300
2024-08-04T09:35+0300
türkiye
bolu
deprem
son dakika
kandilli rasathanesi
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bolu'da da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.97 km olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 3.9 ve derinliğini ise 6 km olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi depremden 3 dakika sonra 3.1 büyüklüğünde ve 5.3 kilometre derinlikte Bolu Çukurören'de bir deprem kaydetti. İlk deprem ise Bolu Mescicele'de meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/bilim-insani-bin-yillardir-deprem-olmuyor-diyerek-isaret-etti-zamani-geldi-75-deprem-olabilir-1086472935.html
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Bolu'da 3.8 büyüklüğünde deprem
09:22 04.08.2024 (güncellendi: 09:35 04.08.2024)
Bolu'da bu sabah saat 7.31'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası 'Az önce deprem mi oldu?', 'En son nerede deprem oldu?' soruları yeniden gündeme geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bolu'da da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.97 km olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 3.9 ve derinliğini ise 6 km olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi depremden 3 dakika sonra 3.1 büyüklüğünde ve 5.3 kilometre derinlikte Bolu Çukurören'de bir deprem kaydetti. İlk deprem ise Bolu Mescicele'de meydana geldi.