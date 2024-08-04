https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/boluda-38-buyuklugunde-deprem--1086475389.html

Bolu'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Bolu'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Bolu'da bu sabah saat 7.31'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası 'Az önce deprem mi oldu?', 'En son nerede deprem oldu?' soruları yeniden... 04.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-04T09:22+0300

2024-08-04T09:22+0300

2024-08-04T09:35+0300

türkiye

bolu

deprem

son dakika

kandilli rasathanesi

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bolu'da da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.97 km olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 3.9 ve derinliğini ise 6 km olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi depremden 3 dakika sonra 3.1 büyüklüğünde ve 5.3 kilometre derinlikte Bolu Çukurören'de bir deprem kaydetti. İlk deprem ise Bolu Mescicele'de meydana geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/bilim-insani-bin-yillardir-deprem-olmuyor-diyerek-isaret-etti-zamani-geldi-75-deprem-olabilir-1086472935.html

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