https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/bilim-insani-bin-yillardir-deprem-olmuyor-diyerek-isaret-etti-zamani-geldi-75-deprem-olabilir-1086472935.html

Bilim insanı bin yıllardır deprem olmuyor diyerek işaret etti: 'Zamanı geldi, 7.5 deprem olabilir'

Bilim insanı bin yıllardır deprem olmuyor diyerek işaret etti: 'Zamanı geldi, 7.5 deprem olabilir'

Sputnik Türkiye

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, en fazla 6.2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olarak bilinen Kayseri'deki fayların, Maden Teknik Arama (MTA) tarafından... 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T19:48+0300

2024-08-03T19:48+0300

2024-08-03T19:48+0300

türkiye

deprem

kahramanmaraş

kayseri

fay

doğu anadolu fay hattı

fay hattı

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde çok sayıda yapının ağır hasar aldığı Kayseri'nin etrafında bu güne kadar 17 tane tarihsel dönem kaydının olduğunu ifade eden Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, "Bu güne kadar Kayseri şehrinin etrafındaki faylarda deprem riskini ve tehlikesini aletsel tarihsel dönemdeki deprem kayıtlarına göre değerlendiriyorduk. Aletsel ve tarihsel deprem kayıtlarına baktığımızda Kayseri şehrinin etrafında toplam 17 tane tarihsel dönem kaydı, 1940 yılından itibaren de en büyüğü 5.4 büyüklüğünde olan aletsel dönem kaydı yer almaktaydı. Tarihsel dönem kayıtlarının içerisinde de şiddet ölçeğine göre 8, 9 şiddet ölçeği öngörülüyordu" dedi.'Erkilet Fayı 7.5, Erciyes Fayının 7.3 büyüklüğünde deprem üretebileceği anlaşıldı'Son MTA tarafından yapılan çalışmaların ardından sunulan raporda 6.2 büyüklüğünde değerlendirme yapılan fayların 7.5 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceğinin anlaşıldığının altını çizen Evsen; "Biz bu güne kadar depremleri aletsel ve tarihsel dönem kayıtlarından hareketle 6.2 mertebesine göre değerlendirme yapıyorduk. Ama bu günden itibaren en büyüğü Erkilet Fay Zonu üzerinde 7.5 olmak üzere yeni deprem riskini öğrenmiş bulunuyoruz. Yeşilhisar Fay Zonu 40 kilometre olmak üzere 6,7 büyüklüğünde, İncesu Fay Zonu 22 kilometre olmak üzere 6.6 büyüklüğünde, Erkilet Fay zonu 49 kilometre uzunluğunda olmak üzere 7.5 büyüklüğünde, Erciyes Fayı da 56 kilometre uzunluğunda olmak üzere 7.3 büyüklüğünde deprem üretebileceği yapılan rapordan anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.En son deprem çok uzun yıllar önce oldu, tekrarlanabilirKayseri'den geçen 3 faya dikkat çeken Evsen, "Yeşilhisar Fay Zonu ortalama 3 bin yıl, Erkilet Fay Zonu ortalama 4 bin yıl, Erciyes Fay Zonu da 5 bin yılda bir tekrarlanma süresinin olduğu yine yapılan çalışmalarda belirlenmiştir. Yeşilhisar Fay Zonu'ndaki son deprem günümüzden 7 bin yıl önce, Erkilet Fay Zonu'ndaki deprem günümüzden 7 bin 500 yıl önce, Erciyes Fay Zonu'ndaki deprem günümüzden 15 bin yıl önce gerçekleşmiştir. Bu şartlar altında yapılan değerlendirmelere göre hem Erkilet, hem Erciyes hem de Yeşilhisar Fay Zonları'nda deprem olabileceği potansiyel olarak değerlendirilmiştir" diye konuştu.'6 büyüklüğündeki 10 deprem, 7 büyüklüğündeki 1 depreme eşittir'6 ile 7 büyüklüğündeki deprem arasında matematiksel olarak 1 puan fark olsa da logaritmik olarak 10 puan fark olduğunu belirten Evsen, "Deprem büyüklükleri, deprem şiddetinden farklı değerlendirilmektedir. Deprem büyüklükleri yapılırken bazı özellikler göz önüne alınarak değerlendirmeler yapılır. 6.0 büyüklüğündeki bir deprem ile 7.0 büyüklüğündeki deprem arasında matematiksel olarak 1 puan fark vardır. Ama logaritmik bazlı olduğundan dolayı bu 10 puan fark arz eder. Yani 6 büyüklüğündeki 10 tane deprem, 7 büyüklüğündeki 1 tane depreme eşittir. Eskiden 6.2 mertebesinde yapmış olduğumuz değerlendirmeler, günümüzde 7.5 mertebesine risk olarak yükseldiğinde arada 13 kat fark demektir. Dolayısıyla aritmetik ile logaritmik farkı burada birbirinden ayırmamız gerekiyor" dedi.'100 kilometre mesafedeki yerleşim yerleri etkilenir'7.5 büyüklüğündeki bir depremde en fazla etkilenecek bölgeler hakkında da bilgiler veren Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, Eğer 7.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşirse başta Kayseri merkez olmak üzere Kocasinan, Melikgazi, Talas, İncesu, Yeşilhisar gibi yerleşim birimleri başta olmak üzere 100 kilometre mesafe içerisinde yaşayan bütün yerleşim birimleri etkilenir" şeklinde konuştu.

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deprem, kahramanmaraş, kayseri, fay, doğu anadolu fay hattı, fay hattı