Sosyal medya aracılığıyla organize edildi: Yaklaşık 20 bin kişi Yeniköy Sahili'nde buluştu
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi 'Perseid Meteor Yağmuru'nu izlemek için toplandı. Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 20 bin kişi katıldığı etkinlik sosyal medyadan organize edildi.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu.
© AA / Sergen SezginBursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi 'Perseid Meteor Yağmuru'nu izlemek için toplandı. Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 20 bin kişi katıldığı etkinlik sosyal medyadan organize edildi.
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© AA / Sergen Sezgin
Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi 'Perseid Meteor Yağmuru'nu izlemek için toplandı. Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 20 bin kişi katıldığı etkinlik sosyal medyadan organize edildi.
© AA / Sergen SezginSaat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.
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© AA / Sergen Sezgin
Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.
© AA / Sergen SezginÇeşitli illerden de yoğun katılımla gökyüzü meraklıları ve doğaseverler, gece saatlerinde meteor yağmurunu gözlemledi, çadırlarla kamp kurup bölgede konakladı
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© AA / Sergen Sezgin
Çeşitli illerden de yoğun katılımla gökyüzü meraklıları ve doğaseverler, gece saatlerinde meteor yağmurunu gözlemledi, çadırlarla kamp kurup bölgede konakladı
© AA / Sergen SezginAlanında uzman çeşitli kişiler de programda sunumlarını ve konuşmalarını yaptı.
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© AA / Sergen Sezgin
Alanında uzman çeşitli kişiler de programda sunumlarını ve konuşmalarını yaptı.
© AA / Sergen SezginDoğa fotoğrafçısı ve programı organize eden Alper Tüydeş, gazetecilere, bu yıl katılımın çok yoğun olduğunu söyledi.
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© AA / Sergen Sezgin
Doğa fotoğrafçısı ve programı organize eden Alper Tüydeş, gazetecilere, bu yıl katılımın çok yoğun olduğunu söyledi.
© AA / Sergen SezginEtkinliğin 5 yıldır devam ettiğini ve festival boyutuna geldiğini belirten Tüydeş, "Her sene şımarmadan, mütevazi şekilde eksiklikleri tamamlayarak ailelere ulaşabilecek seviyede düzenliyoruz. Hem bölge hem de Bursa için tanıtım fırsatı oluyor. Nasa'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen Umut Yıldız gibi önemli konuklarımız da oluyor" dedi.
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© AA / Sergen Sezgin
Etkinliğin 5 yıldır devam ettiğini ve festival boyutuna geldiğini belirten Tüydeş, "Her sene şımarmadan, mütevazi şekilde eksiklikleri tamamlayarak ailelere ulaşabilecek seviyede düzenliyoruz. Hem bölge hem de Bursa için tanıtım fırsatı oluyor. Nasa'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen Umut Yıldız gibi önemli konuklarımız da oluyor" dedi.