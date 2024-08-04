Sosyal medya aracılığıyla organize edildi: Yaklaşık 20 bin kişi Yeniköy Sahili'nde buluştu

© AA / Sergen Sezgin Etkinliğin 5 yıldır devam ettiğini ve festival boyutuna geldiğini belirten Tüydeş, "Her sene şımarmadan, mütevazi şekilde eksiklikleri tamamlayarak ailelere ulaşabilecek seviyede düzenliyoruz. Hem bölge hem de Bursa için tanıtım fırsatı oluyor. Nasa'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen Umut Yıldız gibi önemli konuklarımız da oluyor" dedi.