Bakan Fidan: Beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
ABD medyası yazdı: Ukraynalı askerler ya eğitimsiz ya elverişsiz
07:03
2 dk
SESLİ HABER
Hamas liderine İran'da suikast
07:14
2 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları'nda bir skandal daha: Sporcular yanlış tanıtıldı
07:28
2 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’dan F-35 alımı: Karataş ‘İstemezse uçamazsınız’ demişti
08:04
4 dk
SESLİ HABER
Moldova, Rus Büyükelçiliği’nin bir çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
08:18
2 dk
SESLİ HABER
Milli yas nedir? Milli yas sürecinde neler yapılır?
08:31
3 dk
SESLİ HABER
Araştırma yayımlandı: X ve Y kuşağında kanser riski daha fazla
08:46
2 dk
SESLİ HABER
Konut fiyatları Barselona'yı geçti: İşte İstanbul'un en pahalı ilçeleri
09:04
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Trump için İsrail önemli, Ukrayna değil
09:16
3 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de Instagram'a erişim engelinin sebebi belli oldu
09:28
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yapay zeka yasası yürürlüğe girdi
09:41
2 dk
SESLİ HABER
Deprem uzmanı Perinçek’ten İmralı fayı uyarısı
09:52
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
10:04
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Kremlin: F-16'lar cephedeki durumu etkilemeyecek
11:10
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov'dan yanıt: Dinlemiyorum
11:32
2 dk
SESLİ HABER
Çin'in uyarısı gerçek oldu: ABD'den askeri yardım geldi
11:44
2 dk
SESLİ HABER
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
11:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
12:09
8 dk
SESLİ HABER
Pentagon, 11 Eylül saldırısının elebaşlarıyla anlaştı
12:30
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan Yusuf Dikeç’in eli cebinde ve kulaklıksız atış pozuna yanıt
12:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
SESLİ HABER
İsrail, 7 Ekim'i planlayan komutanı öldürdüğünü iddia etti
13:23
2 dk
SESLİ HABER
İkinci el piyasası dibi gördü: Bazı firmalar kapanabilir
13:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
İsrail'in kanlı suikastlerinin kısa tarihi
14:09
4 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin nüfusu 2100'de 55 milyonun altına düşebilir'
14:25
5 dk
SESLİ HABER
Rus hackerlar Ukrayna'daki yabancı askerleri ifşa etti
14:36
2 dk
SESLİ HABER
Hizbullah'tan İsrail'in iddiasına yalanlama geldi
14:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Trump: Erkekler kadın sporlarında yarışamayacak
16:09
2 dk
SESLİ HABER
Amerika'nın Ukrayna hatası 8 milyar doları aştı
16:22
2 dk
SESLİ HABER
Kuaför ve berberlerde yeni uygulama yürürlüğe girdi
16:30
3 dk
SESLİ HABER
Kendisi olduğunu DNA testi ile kanıtlaması gerekti
16:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’den Rusya ve Çin’e “nükleer” tehdit
17:10
2 dk
SESLİ HABER
Medvedev: Ortadoğu'da barışın yolu savaştan geçiyor
17:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
21:05
39 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları'nda bir skandal daha: Sporcular yanlış tanıtıldı
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Amerika'nın Ukrayna hatası 8 milyar doları aştı
09:16
2 dk
SESLİ HABER
Hizbullah'tan İsrail'in iddiasına yalanlama geldi
09:27
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yapay zeka yasası yürürlüğe girdi
09:40
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de Instagram'a erişim engelinin sebebi belli oldu
09:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Milli yas nedir? Milli yas sürecinde neler yapılır?
11:09
3 dk
SESLİ HABER
Araştırma yayımlandı: X ve Y kuşağında kanser riski daha fazla
11:24
2 dk
SESLİ HABER
Konut fiyatları Barselona'yı geçti: İşte İstanbul'un en pahalı ilçeleri
11:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan Yusuf Dikeç’in eli cebinde ve kulaklıksız atış pozuna yanıt
12:11
3 dk
TARİHTE BUGÜN
FBI'ın radarında bir Hollywood yıldızı: Marilyn Monroe
12:26
9 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin nüfusu 2100'de 55 milyonun altına düşebilir'
12:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’dan F-35 alımı: Karataş ‘İstemezse uçamazsınız’ demişti
13:10
4 dk
SESLİ HABER
Hamas liderine İran'da suikast
13:24
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Erkekler kadın sporlarında yarışamayacak
13:37
2 dk
SESLİ HABER
Moldova, Rus Büyükelçiliği’nin bir çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
13:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Pentagon, 11 Eylül saldırısının elebaşlarıyla anlaştı
14:09
2 dk
SESLİ HABER
Rus hackerlar Ukrayna'daki yabancı askerleri ifşa etti
14:21
2 dk
SESLİ HABER
İkinci el piyasası dibi gördü: Bazı firmalar kapanabilir
14:33
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den Rusya ve Çin’e “nükleer” tehdit
14:41
2 dk
SESLİ HABER
Kendisi olduğunu DNA testi ile kanıtlaması gerekti
14:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Medvedev: Ortadoğu'da barışın yolu savaştan geçiyor
18:09
1 dk
ÖZEL HABER
İsrail'in kanlı suikastlerinin kısa tarihi
18:21
4 dk
SESLİ HABER
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
18:52
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
19:03
54 dk
SESLİ HABER
İsrail, 7 Ekim'i planlayan komutanı öldürdüğünü iddia etti
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Trump için İsrail önemli, Ukrayna değil
20:18
3 dk
SESLİ HABER
Deprem uzmanı Perinçek’ten İmralı fayı uyarısı
20:32
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye, 'eyyam-ı bahur' sıcaklarının etkisine giriyor
20:45
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov'dan yanıt: Dinlemiyorum
21:04
2 dk
SESLİ HABER
Çin'in uyarısı gerçek oldu: ABD'den askeri yardım geldi
21:15
2 dk
SESLİ HABER
Kuaför ve berberlerde yeni uygulama yürürlüğe girdi
21:28
3 dk
SESLİ HABER
Kremlin: F-16'lar cephedeki durumu etkilemeyecek
21:51
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası yazdı: Ukraynalı askerler ya eğitimsiz ya elverişsiz
22:18
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/bakan-fidan-beraber-bu-katliami-burada-durdurmazsak-insanlik-olarak-bu-katliamin-ortagi-olacagiz-1086489314.html
Bakan Fidan: Beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız
Bakan Fidan: Beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Refah Sınır Kapısını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Eğer hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu... 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T17:05+0300
2024-08-04T17:05+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
filistin yönetimi
hakan fidan
dışişleri
dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086488863_0:181:2561:1621_1920x0_80_0_0_bb18f94c90db0ff34abfc663fc21c2c8.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, Mısır El Ariş Havalimanında Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Khaled Megawer Mohamed tarafından karşılandı. Bakan Fidan, Mısır Limanını ve Refah Sınır Kapısını ziyaret etti. Refah sınır kapısında yetkililerden bilgi alan Bakan Fidan, burada açıklama gerçekleştirdi. Gemilerle getirilen yardımları nasıl getirildiğini, oradan nasıl kamyonlara yüklenip Refah Sınır Kapısına getirildiğini de görme imkanı bulduklarını söyleyn Bakan Fidan, “Şimdi burada Refah Sınır Kapısı’nda ilgili arkadaşlarımız bizlere brifing verdiler, yaptıkları çalışmaları anlattılar. Tabi an itibariyle Refah Sınır Kapısı trafiğe kapatılmış durumda. Sınırın öbür tarafı bildiğiniz gibi tamamıyla yok edilmiş durumda. Dolayısıyla bize verilen bilgiye göre, buradan şu anda kamyonlar gitmiyor. Kerem Şalom’a yönlendiriliyor, orada da günde 25 civarında kamyon ancak Gazze’ye geçiş yapabilmekte. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi son derece az bir rakam” dedi.Bakan Fidan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:Bakan Fidan, Mısırlı yetkililer destekleri ve emekleri için teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/yeniden-refah-partisi-lideri-erbakan-sosyal-medya-platformlari-siyonizmin-kontrolunde-1086485115.html
filistin
filistin yönetimi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086488863_79:0:2480:1801_1920x0_80_0_0_935172565e69db554fdb0af558c49159.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, hakan fidan, dışişleri, dışişleri bakanlığı
filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, hakan fidan, dışişleri, dışişleri bakanlığı

Bakan Fidan: Beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız

17:05 04.08.2024
© İHA-AW260854Fidan
Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2024
© İHA-AW260854
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Refah Sınır Kapısını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Eğer hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız. Onun için elimizden gelen bütün yardımı yapmaya gayret etmeliyiz. İsrail’e yönelik bütün baskıyı arttırmalıyız” dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, Mısır El Ariş Havalimanında Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Khaled Megawer Mohamed tarafından karşılandı. Bakan Fidan, Mısır Limanını ve Refah Sınır Kapısını ziyaret etti. Refah sınır kapısında yetkililerden bilgi alan Bakan Fidan, burada açıklama gerçekleştirdi.
Gemilerle getirilen yardımları nasıl getirildiğini, oradan nasıl kamyonlara yüklenip Refah Sınır Kapısına getirildiğini de görme imkanı bulduklarını söyleyn Bakan Fidan, “Şimdi burada Refah Sınır Kapısı’nda ilgili arkadaşlarımız bizlere brifing verdiler, yaptıkları çalışmaları anlattılar. Tabi an itibariyle Refah Sınır Kapısı trafiğe kapatılmış durumda. Sınırın öbür tarafı bildiğiniz gibi tamamıyla yok edilmiş durumda. Dolayısıyla bize verilen bilgiye göre, buradan şu anda kamyonlar gitmiyor. Kerem Şalom’a yönlendiriliyor, orada da günde 25 civarında kamyon ancak Gazze’ye geçiş yapabilmekte. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi son derece az bir rakam dedi.
Bakan Fidan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Şu anda sınırın bulunduğumuz yerden birkaç yüz metre ötede bir insanlık trajedisi meydana gelmekte, bir soykırım işlenmekte. İki milyon insan yerlerinden edilmiş durumda, 40 bin kadın ve çocuk şehit edilmiş durumda. Şu anda ilaç yok, yiyecek yok, su yok, açık havada açlıkla pençeleşen Filistinli kardeşlerimiz var. Buradan bütün insanlığa sesleniyorum: Eğer hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız. Onun için elimizden gelen bütün yardımı yapmaya gayret etmeliyiz. İsrail’e yönelik bütün baskıyı arttırmalıyız.

Batı devletleri baştan beri olmak üzere bu suskunluğunu bozmak zorundalar, yoksa bu işlenen soykırıma ortak olmaya devam edecekler. Türkiye olarak biz krizin ilk gününden itibaren elimizden gelen her şeyi yaptık. Buradaki kardeşlerimiz de Türkiye’nin yardım yapan ülkeler arasında birinci sırada olduğunu söylüyorlar. Tabi biz yaptıklarımızla bir şey umacak değiliz ama en azından bütün kardeşlerimiz yardım göndererek ellerinden geleni yapıyorlar”

Bakan Fidan, Mısırlı yetkililer destekleri ve emekleri için teşekkür etti.
Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2024
POLİTİKA
Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: Sosyal medya platformları Siyonizm'in kontrolünde
16:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала