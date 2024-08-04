https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/avustralyada-lejyoner-salgini-2-kisi-hayatini-kaybetti-1086491545.html

Avustralya'da lejyoner salgını: 2 kişi hayatını kaybetti

Avustralya'da lejyoner salgını: 2 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Avustralya'da lejyoner salgını nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. 04.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-04T19:08+0300

2024-08-04T19:08+0300

2024-08-04T19:12+0300

dünya

melbourne

avustralya

bakteri

bakteri

lejyonella bakterisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/05/1072029467_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8aa01531d2ec70fa4c961efa86be0d1b.jpg

Avustralya'da lejyonella bakterisinin yol açtığı akciğer rahatsızlığı olan lejyoner salgını sebebiyle 2 kişi hayatını kaybetti.ABC News'ün haberine göre, Melbourne sağlık yetkilileri, kentte lejyoner salgınının yaşandığını açıkladı.Lejyonella bakterisi tespit edilen 77 vakadan 75'inin hastanelik olduğunu belirten yetkililer, 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Melbourne eyaletinin baş sağlık görevlisi Clare Looker, salgının kaynağının henüz tespit edilemediğini ancak vaka sayısındaki artışta yavaşlama olduğunu kaydetti.Kaydedilen vakaların 2000 yılından bu yana görülen en büyük lejyoner salgını olduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/dunya-dogal-kaynaklarini-7-ayda-tuketip-kalan-5-ayi-gelecek-yildan-borclanacak-1086426432.html

melbourne

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

melbourne, avustralya, bakteri, bakteri, lejyonella bakterisi