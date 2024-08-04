https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/avustralyada-lejyoner-salgini-2-kisi-hayatini-kaybetti-1086491545.html
Avustralya'da lejyoner salgını: 2 kişi hayatını kaybetti
Avustralya'da lejyoner salgını: 2 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Avustralya'da lejyoner salgını nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. 04.08.2024, Sputnik Türkiye
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2024-08-04T19:12+0300
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Avustralya'da lejyonella bakterisinin yol açtığı akciğer rahatsızlığı olan lejyoner salgını sebebiyle 2 kişi hayatını kaybetti.ABC News'ün haberine göre, Melbourne sağlık yetkilileri, kentte lejyoner salgınının yaşandığını açıkladı.Lejyonella bakterisi tespit edilen 77 vakadan 75'inin hastanelik olduğunu belirten yetkililer, 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Melbourne eyaletinin baş sağlık görevlisi Clare Looker, salgının kaynağının henüz tespit edilemediğini ancak vaka sayısındaki artışta yavaşlama olduğunu kaydetti.Kaydedilen vakaların 2000 yılından bu yana görülen en büyük lejyoner salgını olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/dunya-dogal-kaynaklarini-7-ayda-tuketip-kalan-5-ayi-gelecek-yildan-borclanacak-1086426432.html
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melbourne, avustralya, bakteri, bakteri, lejyonella bakterisi
melbourne, avustralya, bakteri, bakteri, lejyonella bakterisi
Avustralya'da lejyoner salgını: 2 kişi hayatını kaybetti
19:08 04.08.2024 (güncellendi: 19:12 04.08.2024)
Avustralya'da lejyoner salgını nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.
Avustralya'da lejyonella bakterisinin yol açtığı akciğer rahatsızlığı olan lejyoner salgını sebebiyle 2 kişi hayatını kaybetti.
ABC News'ün haberine göre, Melbourne sağlık yetkilileri, kentte lejyoner salgınının yaşandığını açıkladı.
Lejyonella bakterisi tespit edilen 77 vakadan 75'inin hastanelik olduğunu belirten yetkililer, 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Melbourne eyaletinin baş sağlık görevlisi Clare Looker, salgının kaynağının henüz tespit edilemediğini ancak vaka sayısındaki artışta yavaşlama olduğunu kaydetti.
Kaydedilen vakaların 2000 yılından bu yana görülen en büyük lejyoner salgını olduğu ifade edildi.