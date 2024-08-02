https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/dunya-dogal-kaynaklarini-7-ayda-tuketip-kalan-5-ayi-gelecek-yildan-borclanacak-1086426432.html

Dünya doğal kaynaklarını 7 ayda tüketip kalan 5 ayı gelecek yıldan borçlanacak

Dünya doğal kaynaklarını 7 ayda tüketip kalan 5 ayı gelecek yıldan borçlanacak

Sputnik Türkiye

Her yıl Küresel Ayak İzi Ağı tarafından hesaplanan Dünya Limit Aşım Günü, 2024 yılı için 1 Ağustos olarak belirlendi. 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T02:53+0300

2024-08-02T02:53+0300

2024-08-02T02:53+0300

dünya

dünya

dünya

dünya limit aşım günü

yaşam

kaynak

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Gezegenin sunduğu 1 yıllık doğal kaynağın insanlar tarafından kullanımı ölçülerek hesaplanan Dünya Limit Aşım Günü bu yıl 1 Ağustos olarak hesaplanırken bu yılın kaynaklarını 214 günde tüketecek olan dünya, 2 Ağustos'tan itibaren gelecek yıldan borçlanacak.Dünyanın doğal kaynakları iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, kentleşme ve ormansızlaşma gibi faktörler nedeniyle her geçen gün daha hızlı tükeniyor.Gezegenin sunduğu 1 yıllık doğal kaynağın insanlar tarafından kullanımını ölçerek o yıla ait Dünya Limit Aşım Günü'nü hesaplayan Küresel Ayak İzi Ağı (GFN), 2024 yılına ait kaynakların 1 Ağustos itibarıyla tükenmiş olacağını açıkladı.Buna göre dünya doğal kaynaklarını 7 ayda tüketip kalan 5 ay için, 2 Ağustos'tan itibaren gelecek yıldan borçlanacak.Küresel Ayak İzi Ağı Bilim Direktörü Dr. Lavid Lin, "Yarım yüzyılı aşkın süredir aşımın devam etmesi, biyoçeşitliliğin azalmasına, atmosferdeki sera gazı miktarının artmasına, gıda ve enerjideki rekabetin büyümesine neden oldu. Olağandışı sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklıklar ve sellerle birlikte belirtiler daha da belirgin hale geliyor" ifadelerini kullandı.Ülkelerin limit aşım günü nasıl hesaplanıyorHer ülkenin kendine ait limit aşım günü, ülke bazında tüketilen kaynaklara göre tek tek hesaplanıyor. Ülkelerin biyolojik kapasitesi yani o yıl üretebildiği ekolojik kaynak miktarının bulunmasıyla ortaya çıkan sayı nüfusun ekolojik ayak izine, bir başka deyişle tüketim talebine bölünüyor ve sonucun 365 ile çarpılmasıyla o ülkenin limit aşım günü ortaya çıkıyor. Bir ülkenin biyolojik kapasitesini ise sınırları dahilindeki tarım arazileri, otlaklar, balıkçılık sahaları ve ormanların yüz ölçümü ile toprağın ya da suyun ne kadar üretken olduğu belirliyor.GFN tarafından yapılan hesaplamalar doğrultusunda Katar, bu yılki doğal kaynaklarını 11 Şubat'ta tüketerek gelecek yıldan borçlanmaya başlayan ilk ülke oldu. Bu ülkeyi sırasıyla kaynaklarını 20 Şubat'ta tüketen Lüksemburg, 4 Mart'ta tüketen Birleşik Arap Emirlikleri, 14 Mart'ta tüketen Amerika Birleşik Devletleri, 15 Mart'ta tüketen Kanada izledi. Türkiye'nin, doğal kaynaklarını 22 Haziran'da tüketeceği tahmin edilirken listenin son sırasında doğal kaynaklarını 20 Aralık'ta tüketeceği öngörülen Jamaika yer aldı.Küresel Ayak İzi Ağı tarafından 1961'den bu yana kaydedilen veriler ışığında ilk küresel aşım 1971'de gerçekleşti. Bu yıla kadar dünyanın doğal kaynakları kendisine 1 yıl yeterken 1971 yılına ait kaynaklar o yılın 25 Aralık günü tükendi ve Kovid-19 salgını nedeniyle doğal kaynak kullanımında azalma görülen 2020 yılı hariç, Küresel Limit Aşım Günü hemen her yıl bir öncekinden daha erken bir tarihe geriledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230802/dunya-1-yillik-dogal-kaynagini-214-gunde-tuketti-1074284310.html

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