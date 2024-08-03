https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/yusuf-dikecin-ablasi-kardesini-anlatti-her-zaman-rahat-biri-1086463840.html
Yusuf Dikeç'in ablası kardeşini anlattı: 'Her zaman rahat biri'
Yusuf Dikeç'in ablası kardeşini anlattı: 'Her zaman rahat biri'
Sputnik Türkiye
Paris 2024'de Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç'in annesi oğluyla gurur duyduğunu söylerken, abla Yüksel Dikeç ise kardeşinin her... 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T13:11+0300
2024-08-03T13:11+0300
2024-08-03T13:11+0300
spor
yusuf dikeç
olimpiyatlar
atıcılık
madalya
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Türkiye'ye havalı tabanca karışık takım mücadelesinde ilk olimpiyat madalyasını kazandıran ve atış tarzıyla dünyada da büyük ilgi çeken Yusuf Dikeç'in memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sevinç yaşanıyor.Milli sporcunun annesi Hanife Dikeç, Anadolu Ajansı muhabirine oğlunun olimpiyat madalyasını kazanmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Yusuf Dikeç'in yarışmalarını televizyondan izlediğini anlatan Hanife Dikeç, "Mutluyum, gururluyum. Oğlum yarışmadan sonra aradı, telefonla görüştük. Yaşlı olduğum için çok konuşamadım. Kızım konuştu. Vatan sağ olsun, milletimiz var olsun Yusuf ile gurur duyuyorum" diye konuştu.'Hiç heyecanlı değildi'Abla Yüksel Dikeç de "Kardeşimin başarısından dolayı sevinçliyiz, mutluyuz. Altın madalyayı 2 puanla kaçırdık fakat yine de gümüş madalya kazandık. Altın madalyayı kazanamadığımız için üzüldü" ifadelerini kullandı.Milli sporcuyla yarışmadan önce ve sonra telefonla konuştuklarını anlatan Yüksel Dikeç, "Hiç heyecanlı değildi, yarışmadaki gibi sakindi. Televizyonda izledik müsabakalarını ben ondan daha çok heyecanlıydım. İnşallah Kahramanmaraş'a gelmesini dört gözle bekliyoruz. Gelince de beraber sevineceğiz" diye konuştu.Yüksel Dikeç, olimpiyat madalyası getiren atışındaki duruşuyla gündeme gelen milli sporcunun "her zaman rahat' biri olduğunu sözlerine ekledi. Dikeç'in adını taşıyan poligon yaptırılacakDikeç'in ailesini evinde ziyaret eden Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce ise milli sporcunun başarısıyla gurur duyduklarını söyledi.Selim Cüce, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/paris-2024un-sosyal-medyada-en-cok-konusulan-sporcusu-yusuf-dikec-turkiyeye-dondu--1086418420.html
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yusuf dikeç kimdir, yusuf dikeç nereli, yusuf dikeç fetö, yusuf dikeç atış videosu
yusuf dikeç kimdir, yusuf dikeç nereli, yusuf dikeç fetö, yusuf dikeç atış videosu
Yusuf Dikeç'in ablası kardeşini anlattı: 'Her zaman rahat biri'
Paris 2024'de Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç'in annesi oğluyla gurur duyduğunu söylerken, abla Yüksel Dikeç ise kardeşinin her zaman rahat biri olduğunu ifade ederek "Televizyonda izledik müsabakalarını ben ondan daha çok heyecanlıydım" dedi.
Türkiye'ye havalı tabanca karışık takım mücadelesinde ilk olimpiyat madalyasını kazandıran ve atış tarzıyla dünyada da büyük ilgi çeken Yusuf Dikeç'in memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sevinç yaşanıyor.
Milli sporcunun annesi Hanife Dikeç, Anadolu Ajansı muhabirine oğlunun olimpiyat madalyasını kazanmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Yusuf Dikeç'in yarışmalarını televizyondan izlediğini anlatan Hanife Dikeç, "Mutluyum, gururluyum. Oğlum yarışmadan sonra aradı, telefonla görüştük. Yaşlı olduğum için çok konuşamadım. Kızım konuştu. Vatan sağ olsun, milletimiz var olsun Yusuf ile gurur duyuyorum" diye konuştu.
Abla Yüksel Dikeç de "Kardeşimin başarısından dolayı sevinçliyiz, mutluyuz. Altın madalyayı 2 puanla kaçırdık fakat yine de gümüş madalya kazandık. Altın madalyayı kazanamadığımız için üzüldü" ifadelerini kullandı.
Milli sporcuyla yarışmadan önce ve sonra telefonla konuştuklarını anlatan Yüksel Dikeç, "Hiç heyecanlı değildi, yarışmadaki gibi sakindi. Televizyonda izledik müsabakalarını ben ondan daha çok heyecanlıydım. İnşallah Kahramanmaraş'a gelmesini dört gözle bekliyoruz. Gelince de beraber sevineceğiz" diye konuştu.
Yüksel Dikeç, olimpiyat madalyası getiren atışındaki duruşuyla gündeme gelen milli sporcunun "her zaman rahat' biri olduğunu sözlerine ekledi.
Dikeç'in adını taşıyan poligon yaptırılacak
Dikeç'in ailesini evinde ziyaret eden Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce ise milli sporcunun başarısıyla gurur duyduklarını söyledi.
Selim Cüce, şöyle devam etti:
"Göksun Belediyesi olarak Yusuf Dikeç'in adının verileceği atış poligonu yaptırmak istiyoruz. Hemşehrimiz Dikeç'in o duruşu bizim için çok önemliydi. Biz kendisiyle gurur duyduk. Ülkemizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etti. Allah böyle sporcularımızın sayısını arttırsın. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza proje hazırlayacağız ve en kısa zamanda bir atış poligonu yaptıracağız. Onun adını burada yaşatacağız."