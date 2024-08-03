https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/yusuf-dikecin-ablasi-kardesini-anlatti-her-zaman-rahat-biri-1086463840.html

Yusuf Dikeç'in ablası kardeşini anlattı: 'Her zaman rahat biri'

Yusuf Dikeç'in ablası kardeşini anlattı: 'Her zaman rahat biri'

Sputnik Türkiye

Paris 2024'de Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç'in annesi oğluyla gurur duyduğunu söylerken, abla Yüksel Dikeç ise kardeşinin her... 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T13:11+0300

2024-08-03T13:11+0300

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spor

yusuf dikeç

olimpiyatlar

atıcılık

madalya

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Türkiye'ye havalı tabanca karışık takım mücadelesinde ilk olimpiyat madalyasını kazandıran ve atış tarzıyla dünyada da büyük ilgi çeken Yusuf Dikeç'in memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sevinç yaşanıyor.Milli sporcunun annesi Hanife Dikeç, Anadolu Ajansı muhabirine oğlunun olimpiyat madalyasını kazanmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Yusuf Dikeç'in yarışmalarını televizyondan izlediğini anlatan Hanife Dikeç, "Mutluyum, gururluyum. Oğlum yarışmadan sonra aradı, telefonla görüştük. Yaşlı olduğum için çok konuşamadım. Kızım konuştu. Vatan sağ olsun, milletimiz var olsun Yusuf ile gurur duyuyorum" diye konuştu.'Hiç heyecanlı değildi'Abla Yüksel Dikeç de "Kardeşimin başarısından dolayı sevinçliyiz, mutluyuz. Altın madalyayı 2 puanla kaçırdık fakat yine de gümüş madalya kazandık. Altın madalyayı kazanamadığımız için üzüldü" ifadelerini kullandı.Milli sporcuyla yarışmadan önce ve sonra telefonla konuştuklarını anlatan Yüksel Dikeç, "Hiç heyecanlı değildi, yarışmadaki gibi sakindi. Televizyonda izledik müsabakalarını ben ondan daha çok heyecanlıydım. İnşallah Kahramanmaraş'a gelmesini dört gözle bekliyoruz. Gelince de beraber sevineceğiz" diye konuştu.Yüksel Dikeç, olimpiyat madalyası getiren atışındaki duruşuyla gündeme gelen milli sporcunun "her zaman rahat' biri olduğunu sözlerine ekledi. Dikeç'in adını taşıyan poligon yaptırılacakDikeç'in ailesini evinde ziyaret eden Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce ise milli sporcunun başarısıyla gurur duyduklarını söyledi.Selim Cüce, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/paris-2024un-sosyal-medyada-en-cok-konusulan-sporcusu-yusuf-dikec-turkiyeye-dondu--1086418420.html

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