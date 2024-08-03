https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/yapay-zekadan-galatasaray-besiktas-macinin-skoru-icin-carpici-tahmin-super-kupa-kimin-olacak--1086467859.html

Yapay zekadan Galatasaray-Beşiktaş maçının skoru için çarpıcı tahmin: Süper Kupa kimin olacak?

Yapay zekadan Galatasaray-Beşiktaş maçının skoru için çarpıcı tahmin: Süper Kupa kimin olacak?

Sputnik Türkiye

2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş, Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Süper Kupa'da... 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T16:01+0300

2024-08-03T16:01+0300

2024-08-03T16:10+0300

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TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasında oynanacak.Galatasaray, geçen sezonu şampiyon tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Teknik direktör Okan Buruk liderliğindeki sarı-kırmızılı ekip, transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek Süper Kupa'yı kazanmayı hedefliyor. Galatasaray'ın hücum hattındaki etkili isimleri ve savunma hattındaki sağlam duruşu, taraftarlarını umutlandırıyor.Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Süper Kupa için Galatasaray'ın rakibi oldu. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetimindeki siyah-beyazlılar, güçlü kadrosuyla sahada zafer arayacak. Beşiktaş'ın hücum hattındaki hızlı ve yetenekli oyuncuları, Galatasaray karşısında avantaj sağlamayı hedefliyor.Süper Kupa hangi kanalda yayınlanacak? Nerede oynanacak?Süper Kupa mücadelesi, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Müsabaka, saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.Yapay zekaya göre Süper Kupa'nın favorisi kim?Kupayı kim kazanır?Tahmin 1: Galatasaray 2-1 BeşiktaşGalatasaray'ın ofansif gücü ve son dönemdeki form grafiği, onları bir adım öne çıkarıyor. Maçın kritik anlarında Galatasaray'ın tecrübeli isimleri fark yaratabilir.Tahmin 2: Galatasaray 1-1 Beşiktaş (Penaltılarla Beşiktaş)İki takımın da savunmada sağlam durması, maçın normal süresinde eşitlikle sonuçlanmasına yol açabilir. Penaltılarda ise Beşiktaş'ın kalecisi belirleyici olabilir.Tahmin 3: Galatasaray 3-2 BeşiktaşTempolu ve bol gollü bir maç izlenebilir. Galatasaray'ın hücum hattındaki hızlı isimler, Beşiktaş'ın savunmasını zorlayabilir. Ancak, Beşiktaş'ın da boş geçmeyeceği bir maç olacaktır.Son 10 Yılda Galatasaray ve Beşiktaş derbi istatistikleri: Hangi takım üstün? Son 10 yılda Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan lig ve kupa maçlarında sarı-kırmızılılar, genellikle üstün taraf oldu. Galatasaray, bu dönemde Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda daha fazla galibiyet elde etti. Özellikle 2014-2015 sezonunda Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Galatasaray'ın şampiyonluğa uzanırken Beşiktaş'ı iki maçta da mağlup etmesi, önemli bir dönüm noktası olarak hatırlanıyor.Beşiktaş'ın GalibiyetleriBeşiktaş ise son 10 yılda Galatasaray'a karşı önemli galibiyetler elde etti. 2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın yönetiminde şampiyon olan siyah-beyazlılar, o sezon Galatasaray'ı kendi sahasında 2-0 mağlup ederek büyük bir avantaj yakalamıştı. Beşiktaş'ın özellikle ev sahibi olduğu maçlarda rakibine karşı daha başarılı sonuçlar aldığı gözlemlendi.Eşitlikler ve unutulmaz maçlarSon 10 yıldaki derbilerde birçok maç beraberlikle sonuçlandı. Özellikle 2019-2020 sezonunda Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve 0-0 biten maç, iki takımın da savunmada ne kadar dikkatli olduğunu gösterdi. Bu dönemde oynanan birçok derbi, yüksek tempolu ve çekişmeli geçerek futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

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