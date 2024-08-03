https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/herkes-8-numarayi-bekliyordu-galatasarayin-yildiz-transferinin-istanbula-gelis-saati-aciklandi-1086466509.html

Herkes 8 numarayı bekliyordu: Galatasaray'ın yıldız transferinin İstanbul'a geliş saati açıklandı

Herkes 8 numarayı bekliyordu: Galatasaray'ın yıldız transferinin İstanbul'a geliş saati açıklandı

Sputnik Türkiye

Galatasaray 8 numara konusunu nihayet çözdü. Sarı-kırmızılar Norwich City’de forma giyen Gabriel Sara ile anlaştı. Sözleşmenin detayları ve yıldız futbolcunun... 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T15:18+0300

2024-08-03T15:18+0300

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spor

galatasaray

galatasaray sk

transfer

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Galatasaray yönetimi, Championship ekiplerinden Norwich City’de forma giyen Gabriel Sara'nın transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar hem 26 yaşındaki futbolcuyu hem de kulübünü ikna etti. Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün İngiliz kulübü ile pazarlıklarda son noktaya geldi.18 mi̇lyon euro bonservi̇s ödenecekG.Saray Brezilyalı orta saha oyuncusu için 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sara’nın ise 4 yıllık anlaşma karşılığına her sezon için 3 milyon Euro alacağı belirtildi.Saat 21:00'de iİstanbul'da olmasi bekleni̇yorGalatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, yıldız futbolcuyu getirmek üzere İngiltere'ye uçtu. Gabriel Sara'nın bu akşam saat 21:00 civarı İstanbul'da olması planlanıyor. Kısa süre içerisinde Galatasaray'dan KAP açıklaması yapılması da bekleniyor.53 maçta 14 gol,13 asi̇stGabriel Sara, geride kalan sezonda Norwich City formasını 53 müsabakada terletti. Brezilyalı orta saha, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken, 13 asist yaptı. Gabriel Sara'nın Championship ekibi Norwich City ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro.Norwich 10.5 mi̇lyon euro bonservi̇s ödedi̇Sao Paulo altyapısında yetişen Gabriel Sara, 2022-2023 sezonu başında Norwich City'e imza attı. Norwich City, Gabriel Sara için 10 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/turkiyenin-olimpiyat-tarihinde-bir-ilk-16-yasindaki-milli-yuzucu-kuzey-tuncelli-finalde-1086464827.html

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galatasaray, galatasaray sk, transfer