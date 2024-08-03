https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/unye-ilce-emniyet-muduru-bogulma-tehlikesi-gecirdi-hayati-tehlikesi-suruyor-1086460186.html
Ünye İlçe Emniyet Müdürü boğulma tehlikesi geçirdi: Hayati tehlikesi sürüyor
Ünye İlçe Emniyet Müdürü boğulma tehlikesi geçirdi: Hayati tehlikesi sürüyor
Sputnik Türkiye
Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilen... 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T10:39+0300
2024-08-03T10:39+0300
2024-08-03T10:39+0300
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Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan mevkisi sahilinde dün serinlemek için denize girdi.Akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, cankurtaran ve çevredekilerin yardımı ile denizden çıkarıldı.Akabinde sağlık ekiplerince OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.İlçe Emniyet Müdürü Sarısoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/bursada-4-buyuklugunde-deprem-1086457857.html
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ordu, ünye, samsun, deniz, boğulma
Ünye İlçe Emniyet Müdürü boğulma tehlikesi geçirdi: Hayati tehlikesi sürüyor
Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilen Sarısoy'un tedavisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ediyor.
Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan mevkisi sahilinde dün serinlemek için denize girdi.
Akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, cankurtaran ve çevredekilerin yardımı ile denizden çıkarıldı.
Akabinde sağlık ekiplerince OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
İlçe Emniyet Müdürü Sarısoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.