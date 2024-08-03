https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/unye-ilce-emniyet-muduru-bogulma-tehlikesi-gecirdi-hayati-tehlikesi-suruyor-1086460186.html

Ünye İlçe Emniyet Müdürü boğulma tehlikesi geçirdi: Hayati tehlikesi sürüyor

Ünye İlçe Emniyet Müdürü boğulma tehlikesi geçirdi: Hayati tehlikesi sürüyor

Sputnik Türkiye

Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilen... 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T10:39+0300

2024-08-03T10:39+0300

2024-08-03T10:39+0300

yaşam

ordu

ünye

samsun

deniz

boğulma

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Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan mevkisi sahilinde dün serinlemek için denize girdi.Akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, cankurtaran ve çevredekilerin yardımı ile denizden çıkarıldı.Akabinde sağlık ekiplerince OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.İlçe Emniyet Müdürü Sarısoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/bursada-4-buyuklugunde-deprem-1086457857.html

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