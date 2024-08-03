https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/bursada-4-buyuklugunde-deprem-1086457857.html

Bursa’da 4 büyüklüğünde deprem

Bursa’da 4 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T09:13+0300

2024-08-03T09:13+0300

2024-08-03T09:13+0300

türkiye

deprem

bursa

afad

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AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde, saat 05.05’te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin derinliği ise 4.69 kilometre olarak ölçüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/istanbulda-her-10-kisiden-biri-gune-borek-yiyerek-basliyor-1086455656.html

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deprem, bursa, afad