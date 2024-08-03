https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/ukrayna-ordusunda-seferber-edilen-askerlere-verilecek-uygun-postal-yok-1086470928.html
‘Ukrayna ordusunda, seferber edilen askerlere verilecek uygun postal yok’
‘Ukrayna ordusunda, seferber edilen askerlere verilecek uygun postal yok’
Sputnik Türkiye
Harkov’da seferber edilen Ukraynalı bir askerin, ordunun yeni askerlere ayak numarasına göre postal veremediğini anlattığı öğrenildi. 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T17:52+0300
2024-08-03T17:52+0300
2024-08-03T17:52+0300
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Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e demecinde Harkov’da silah altına alınan bir Ukraynalının Rusya yanlısı yeraltı grubunun üyelerine, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeni askerlere ayak numarasına uygun postal veremediğini söylediğini aktardı.Askerlik şubesi memurlarının kendisine markete giderken cepheye yollamak üzere yakaladıklarını söyleyen adam, muayeneden geçen herkesin daha sonra ekipmanın verildiği bir dağıtım merkezine gönderildiğini anlattı.“Yedi parça ekipmandan 4 ila 6’sı kadarı veriliyor. Bot kaç numara, diye soruyorlar. Cevap veriyorsun. ‘Ondan yok, al sana 43 numara’ diyorlar” diye konuşan Ukraynalı, askerlik şubesinde herkesin sıkı bir şekilde kontrol edildiğini, yanında refakatçi olsa bile hiç kimsenin oradan ayrılamadığını ifade etti.Kurul muayenesinin, seferber edilenlerin arasında onlarca HIV enfeksiyonu ve hepatit hastası olmasına rağmen sadece 5 dakika sürdüğüne dikkat çeken Ukraynalı, ordu mensuplarının acemi askerlere çok kötü davrandığını, şikayet etmenin ise faydası olmadığını, askerlik şubesi çalışanlarına, seferber edilen her kişi için ikramiye verildiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/rus-ordusu-kramatorskta-ukraynaya-ait-uzun-menzilli-fuze-deposunu-imha-etti-1086234870.html
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rusya, rus ordusu, sergey lebedev, harkov, seferberlik, postal
rusya, rus ordusu, sergey lebedev, harkov, seferberlik, postal
‘Ukrayna ordusunda, seferber edilen askerlere verilecek uygun postal yok’
Harkov’da seferber edilen Ukraynalı bir askerin, ordunun yeni askerlere ayak numarasına göre postal veremediğini anlattığı öğrenildi.
Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e demecinde Harkov’da silah altına alınan bir Ukraynalının Rusya yanlısı yeraltı grubunun üyelerine, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeni askerlere ayak numarasına uygun postal veremediğini söylediğini aktardı.
Askerlik şubesi memurlarının kendisine markete giderken cepheye yollamak üzere yakaladıklarını söyleyen adam, muayeneden geçen herkesin daha sonra ekipmanın verildiği bir dağıtım merkezine gönderildiğini anlattı.
“Yedi parça ekipmandan 4 ila 6’sı kadarı veriliyor. Bot kaç numara, diye soruyorlar. Cevap veriyorsun. ‘Ondan yok, al sana 43 numara’ diyorlar” diye konuşan Ukraynalı, askerlik şubesinde herkesin sıkı bir şekilde kontrol edildiğini, yanında refakatçi olsa bile hiç kimsenin oradan ayrılamadığını ifade etti.
Kurul muayenesinin, seferber edilenlerin arasında onlarca HIV enfeksiyonu ve hepatit hastası olmasına rağmen sadece 5 dakika sürdüğüne dikkat çeken Ukraynalı, ordu mensuplarının acemi askerlere çok kötü davrandığını, şikayet etmenin ise faydası olmadığını, askerlik şubesi çalışanlarına, seferber edilen her kişi için ikramiye verildiğini sözlerine ekledi.