https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/rus-ordusu-kramatorskta-ukraynaya-ait-uzun-menzilli-fuze-deposunu-imha-etti-1086234870.html

Rus ordusu, Kramatorsk'ta Ukrayna'ya ait uzun menzilli füze deposunu imha etti

Rus ordusu, Kramatorsk'ta Ukrayna'ya ait uzun menzilli füze deposunu imha etti

Sputnik Türkiye

Rus askerleri, Ukrayna ordusunun savunma gücünü en aza indirgemek için faaliyetlerine devam ediyor. 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T14:58+0300

2024-07-26T14:58+0300

2024-07-26T14:58+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rusya ordusu

rus ordusu

rusya silahlı kuvvetleri

sergey lebedev

kramatorsk

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Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Kramatorsk kentinde bulunan Ukrayna ordusuna ait uzun menzilli füze deposunu vurduğunu söyledi.Sputnik'e konuşan Lebedev, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kramatorsk'ta bulunan silah deposunu başarıyla imha ettiğini bildirdi.Bombardıman sonucunda Ukraynalı birliklere ait ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sisteminin de imha edilmiş olabileceğini belirten Lebedev, Kramatorsk'a 17 km mesafede bulunan Slavyansk'taki sakinlerin patlama seslerini duyduğunu öğrendiklerini anlattı.

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