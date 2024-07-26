Rus ordusu, Kramatorsk'ta Ukrayna'ya ait uzun menzilli füze deposunu imha etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Bu borçların tahsili için neden şimdi harekete geçiliyor?’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Bir tarafta masum insanların hayatına kasteden Netanyahu, diğer tarafta ona destek verenler...'
12:05
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de sağlık turizmi türleri
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Ukrayna askerlerini eğiten İngilizlere yaptırım
16:09
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Japonya'ya yaptırım misillemesi
16:29
2 dk
SESLİ HABER
WSJ: Kamala Harris seçilirse bu üç ismin sonu olur
16:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Türkiye’de yakalandı
17:13
3 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları Skandalla Başladı
17:24
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de en fazla ziyaretçi ağırlayan ören yeri belli oldu
17:35
2 dk
SESLİ HABER
'Patates hat' mağdurları artıyor
17:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Bakan Bolat’tan Schengen vizesi açıklaması
18:13
1 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin'den havada gövde gösterisi
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Üniversite tercihlerinde dikkat edilecekler
18:31
3 dk
ÖZEL HABER
Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği deneyde son durum
18:43
5 dk
SESLİ HABER
Mahkemeden Dilan Polat kararı
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Merih Demiral’a ceza veren UEFA bu kareografiye sessiz kaldı
19:17
3 dk
SESLİ HABER
Hindistan'dan en çok silah alan ülke: Ermenistan
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore'den Belarus açıklaması: Geliştireceğiz
20:02
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
20:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD Mahkemesi’nden ‘Eylem Tok’ kararı
21:04
1 dk
SESLİ HABER
e-Devlet’ten yeni hizmet
21:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD'nin yalanı, 1.5 milyon insanı öldürdü
07:25
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’yi bekleyen tehlike: Enerji yoksulluğu
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
6 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Hataylı depremzedelerin mağduriyeti devam ediyor
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de turizm
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD'nin yalanı, 1.5 milyon insanı öldürdü
17:26
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/rus-ordusu-kramatorskta-ukraynaya-ait-uzun-menzilli-fuze-deposunu-imha-etti-1086234870.html
Rus ordusu, Kramatorsk'ta Ukrayna'ya ait uzun menzilli füze deposunu imha etti
Rus ordusu, Kramatorsk'ta Ukrayna'ya ait uzun menzilli füze deposunu imha etti
Sputnik Türkiye
Rus askerleri, Ukrayna ordusunun savunma gücünü en aza indirgemek için faaliyetlerine devam ediyor. 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T14:58+0300
2024-07-26T14:58+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya ordusu
rus ordusu
rusya silahlı kuvvetleri
sergey lebedev
kramatorsk
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0e/1085856348_0:128:389:347_1920x0_80_0_0_d1483b294bbf49e612b6311f5c69b04d.png
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Kramatorsk kentinde bulunan Ukrayna ordusuna ait uzun menzilli füze deposunu vurduğunu söyledi.Sputnik'e konuşan Lebedev, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kramatorsk'ta bulunan silah deposunu başarıyla imha ettiğini bildirdi.Bombardıman sonucunda Ukraynalı birliklere ait ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sisteminin de imha edilmiş olabileceğini belirten Lebedev, Kramatorsk'a 17 km mesafede bulunan Slavyansk'taki sakinlerin patlama seslerini duyduğunu öğrendiklerini anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/bakan-fidan-rus-mevkidasi-lavrov-ile-gorustu-1086232087.html
rusya
kramatorsk
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0e/1085856348_0:92:389:384_1920x0_80_0_0_345c71b0d0e6b90bfa3818ebf9d13e50.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya ordusu, rus ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, sergey lebedev, kramatorsk, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya ordusu, rus ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, sergey lebedev, kramatorsk, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

Rus ordusu, Kramatorsk'ta Ukrayna'ya ait uzun menzilli füze deposunu imha etti

14:58 26.07.2024
Füze çatışması
Füze çatışması - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
Abone ol
Rus askerleri, Ukrayna ordusunun savunma gücünü en aza indirgemek için faaliyetlerine devam ediyor.
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Kramatorsk kentinde bulunan Ukrayna ordusuna ait uzun menzilli füze deposunu vurduğunu söyledi.

Sputnik'e konuşan Lebedev, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kramatorsk'ta bulunan silah deposunu başarıyla imha ettiğini bildirdi.

Bombardıman sonucunda Ukraynalı birliklere ait ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sisteminin de imha edilmiş olabileceğini belirten Lebedev, Kramatorsk'a 17 km mesafede bulunan Slavyansk'taki sakinlerin patlama seslerini duyduğunu öğrendiklerini anlattı.
fidan lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
DÜNYA
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
12:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала