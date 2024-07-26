https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/rus-ordusu-kramatorskta-ukraynaya-ait-uzun-menzilli-fuze-deposunu-imha-etti-1086234870.html
Rus ordusu, Kramatorsk'ta Ukrayna'ya ait uzun menzilli füze deposunu imha etti
Rus ordusu, Kramatorsk'ta Ukrayna'ya ait uzun menzilli füze deposunu imha etti
Sputnik Türkiye
Rus askerleri, Ukrayna ordusunun savunma gücünü en aza indirgemek için faaliyetlerine devam ediyor. 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T14:58+0300
2024-07-26T14:58+0300
2024-07-26T14:58+0300
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rusya ordusu
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sergey lebedev
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Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Kramatorsk kentinde bulunan Ukrayna ordusuna ait uzun menzilli füze deposunu vurduğunu söyledi.Sputnik'e konuşan Lebedev, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kramatorsk'ta bulunan silah deposunu başarıyla imha ettiğini bildirdi.Bombardıman sonucunda Ukraynalı birliklere ait ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sisteminin de imha edilmiş olabileceğini belirten Lebedev, Kramatorsk'a 17 km mesafede bulunan Slavyansk'taki sakinlerin patlama seslerini duyduğunu öğrendiklerini anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/bakan-fidan-rus-mevkidasi-lavrov-ile-gorustu-1086232087.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya ordusu, rus ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, sergey lebedev, kramatorsk, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya ordusu, rus ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, sergey lebedev, kramatorsk, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
Rus ordusu, Kramatorsk'ta Ukrayna'ya ait uzun menzilli füze deposunu imha etti
Rus askerleri, Ukrayna ordusunun savunma gücünü en aza indirgemek için faaliyetlerine devam ediyor.
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Kramatorsk kentinde bulunan Ukrayna ordusuna ait uzun menzilli füze deposunu vurduğunu söyledi.
Sputnik'e konuşan Lebedev, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kramatorsk'ta bulunan silah deposunu başarıyla imha ettiğini bildirdi.
Bombardıman sonucunda Ukraynalı birliklere ait ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sisteminin de imha edilmiş olabileceğini belirten Lebedev, Kramatorsk'a 17 km mesafede bulunan Slavyansk'taki sakinlerin patlama seslerini duyduğunu öğrendiklerini anlattı.