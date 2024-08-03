Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi, en riskli bölgeler açıklandı: Deprem size ne kadar yakın?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Neden biz bu fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz?'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
0 dk
SESLİ HABER
Trump: Erkekler kadın sporlarında yarışamayacak
13:09
2 dk
SESLİ HABER
Milli yas nedir? Milli yas sürecinde neler yapılır?
13:18
3 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin mutsuzluk haritası
13:30
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de Instagram'a erişim engelinin sebebi belli oldu
15:08
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yapay zeka yasası yürürlüğe girdi
15:21
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrail, 7 Ekim'i planlayan komutanı öldürdüğünü iddia etti
16:09
2 dk
SESLİ HABER
Moldova, Rus Büyükelçiliği’nin bir çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
16:22
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan Yusuf Dikeç’in eli cebinde ve kulaklıksız atış pozuna yanıt
16:38
3 dk
SESLİ HABER
Araştırma yayımlandı: X ve Y kuşağında kanser riski daha fazla
16:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Pentagon, 11 Eylül saldırısının elebaşlarıyla anlaştı
17:09
2 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları'nda cinsiyet krizi
17:23
4 dk
SESLİ HABER
Medvedev: Ortadoğu'da barışın yolu savaştan geçiyor
17:37
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Rusya ve Çin’e “nükleer” tehdit
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Kremlin: F-16'lar cephedeki durumu etkilemeyecek
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Kendisi olduğunu DNA testi ile kanıtlaması gerekti
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Trump için İsrail önemli, Ukrayna değil
18:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Deprem uzmanı Perinçek’ten İmralı fayı uyarısı
19:16
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası yazdı: Ukraynalı askerler ya eğitimsiz ya elverişsiz
07:03
2 dk
SESLİ HABER
Hamas liderine İran'da suikast
07:14
2 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları'nda bir skandal daha: Sporcular yanlış tanıtıldı
07:28
2 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’dan F-35 alımı: Karataş ‘İstemezse uçamazsınız’ demişti
08:04
4 dk
SESLİ HABER
Moldova, Rus Büyükelçiliği’nin bir çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
08:18
2 dk
SESLİ HABER
Milli yas nedir? Milli yas sürecinde neler yapılır?
08:31
3 dk
SESLİ HABER
Araştırma yayımlandı: X ve Y kuşağında kanser riski daha fazla
08:46
2 dk
SESLİ HABER
Konut fiyatları Barselona'yı geçti: İşte İstanbul'un en pahalı ilçeleri
09:04
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Trump için İsrail önemli, Ukrayna değil
09:16
3 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de Instagram'a erişim engelinin sebebi belli oldu
09:28
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yapay zeka yasası yürürlüğe girdi
09:41
2 dk
SESLİ HABER
Deprem uzmanı Perinçek’ten İmralı fayı uyarısı
09:52
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
10:04
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Kremlin: F-16'lar cephedeki durumu etkilemeyecek
11:10
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov'dan yanıt: Dinlemiyorum
11:32
2 dk
SESLİ HABER
Çin'in uyarısı gerçek oldu: ABD'den askeri yardım geldi
11:44
2 dk
SESLİ HABER
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
11:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
12:09
8 dk
SESLİ HABER
Pentagon, 11 Eylül saldırısının elebaşlarıyla anlaştı
12:30
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan Yusuf Dikeç’in eli cebinde ve kulaklıksız atış pozuna yanıt
12:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
SESLİ HABER
İsrail, 7 Ekim'i planlayan komutanı öldürdüğünü iddia etti
13:23
2 dk
SESLİ HABER
İkinci el piyasası dibi gördü: Bazı firmalar kapanabilir
13:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
İsrail'in kanlı suikastlerinin kısa tarihi
14:09
4 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin nüfusu 2100'de 55 milyonun altına düşebilir'
14:25
5 dk
SESLİ HABER
Rus hackerlar Ukrayna'daki yabancı askerleri ifşa etti
14:36
2 dk
SESLİ HABER
Hizbullah'tan İsrail'in iddiasına yalanlama geldi
14:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Trump: Erkekler kadın sporlarında yarışamayacak
16:09
2 dk
SESLİ HABER
Amerika'nın Ukrayna hatası 8 milyar doları aştı
16:22
2 dk
SESLİ HABER
Kuaför ve berberlerde yeni uygulama yürürlüğe girdi
16:31
3 dk
SESLİ HABER
Kendisi olduğunu DNA testi ile kanıtlaması gerekti
16:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Rusya ve Çin’e “nükleer” tehdit
17:10
2 dk
SESLİ HABER
Medvedev: Ortadoğu'da barışın yolu savaştan geçiyor
17:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
21:05
39 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/turkiyenin-diri-fay-haritasi-guncellendi-en-riskli-bolgeler-aciklandi-deprem-size-ne-kadar-yakin-1086461204.html
Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi, en riskli bölgeler açıklandı: Deprem size ne kadar yakın?
Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi, en riskli bölgeler açıklandı: Deprem size ne kadar yakın?
Sputnik Türkiye
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye'nin yenilenen Diri Fay Haritası’nı yayımladı. Haritaya göre, 45 ilde 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem... 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T11:32+0300
2024-08-03T11:42+0300
doğu anadolu fay hattı
fay hattı
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
türkiye
deprem
deprem
son depremler
afad
mta
maden tetkik ve arama genel müdürlüğü (mta)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104040/22/1040402234_3:0:1000:561_1920x0_80_0_0_d006cd78a6361248ccca40ea718210f6.png
MTA’nın yenilenen Diri Fay Haritası, deprem araştırmaları ve önlemlerinde önemli bir rehber niteliğinde. Türkiye’nin dört bir yanındaki kurum ve kuruluşlar, bu haritayı kullanarak deprem riskine karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmayı hedefliyor.Türkiye, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında yer alıyor. Doğu Anadolu Fayı, Maraş Üçlü Bitişmesi'nden başlayarak, Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde son buluyor. Bu hat, Hatay'dan başlayıp, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Muş üzerinden geçerek Erzincan'a ulaşıyor ve burada Kuzey Anadolu Fayı ile birleşiyor.24 İl Fay Hattı ÜzerindeAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin kent merkezi doğrudan aktif fay üzerinde bulunuyor. Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde yer alıyor.Kuzey Anadolu ve Ege Bölgesi fay hatlarıTürkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Saros Körfezi'nden başlayıp, Aras Vadisi’ne kadar uzanıyor. Bu fay hattı Gelibolu, Marmara Denizi, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce, Bolu, Merzifon, Erzincan, Erzurum ve Van üzerinden geçiyor. Ege Bölgesi'nde ise Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes ovaları boyunca diri fay hatları uzanıyor. Bu hatlar Ayvalık, Dikili, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Akşehir'i kapsıyor.Birinci derece riskli bölgelerMTA Diri Fay Haritası'na göre, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye ve Siirt birinci derece riskli bölgeler arasında yer alıyor.İkinci derece riskli bölgelerTekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum ise ikinci derece riskli bölgeler arasında bulunuyor.Üçüncü derece riskli bölgelerEskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in bazı bölgeleri, Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir ise üçüncü derece riskli bölgeler arasında yer alıyor.En az riskli bölgelerDeprem riskinin en az olduğu iller arasında Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/altindan-pes-pese-rekor-kimse-beklemiyordu-islam-memis-ciddiye-alin-diyerek-uyardi-1086458982.html
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104040/22/1040402234_160:0:908:561_1920x0_80_0_0_faaf98a4a128f56f242c20c5f99020b8.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye fay hatları, türkiye diri fay hatları, en riskli bölgeler, marmaradaki deprem istanbul depremini tetikler mi, marmaradaki depremler öncü mü, stres birikimi, marmarada stres birikimi, istanbulda stres birikimi, istanbul depremi ne zaman, istanbul depremi risk haritası, istanbul depremi ne zaman bekleniyor, marmara’daki son depremler büyük istanbul depreminin habercisi mi
türkiye fay hatları, türkiye diri fay hatları, en riskli bölgeler, marmaradaki deprem istanbul depremini tetikler mi, marmaradaki depremler öncü mü, stres birikimi, marmarada stres birikimi, istanbulda stres birikimi, istanbul depremi ne zaman, istanbul depremi risk haritası, istanbul depremi ne zaman bekleniyor, marmara’daki son depremler büyük istanbul depreminin habercisi mi

Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi, en riskli bölgeler açıklandı: Deprem size ne kadar yakın?

11:32 03.08.2024 (güncellendi: 11:42 03.08.2024)
© TwitterFay hattı
Fay hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2024
© Twitter
Abone ol
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye'nin yenilenen Diri Fay Haritası’nı yayımladı. Haritaya göre, 45 ilde 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek potansiyelde 485 diri fay bulunuyor. Peki, Birinci derece riskli bölgeler hangileri?
MTA’nın yenilenen Diri Fay Haritası, deprem araştırmaları ve önlemlerinde önemli bir rehber niteliğinde. Türkiye’nin dört bir yanındaki kurum ve kuruluşlar, bu haritayı kullanarak deprem riskine karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmayı hedefliyor.
Türkiye, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında yer alıyor. Doğu Anadolu Fayı, Maraş Üçlü Bitişmesi'nden başlayarak, Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde son buluyor. Bu hat, Hatay'dan başlayıp, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Muş üzerinden geçerek Erzincan'a ulaşıyor ve burada Kuzey Anadolu Fayı ile birleşiyor.

24 İl Fay Hattı Üzerinde

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin kent merkezi doğrudan aktif fay üzerinde bulunuyor. Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde yer alıyor.

Kuzey Anadolu ve Ege Bölgesi fay hatları

Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Saros Körfezi'nden başlayıp, Aras Vadisi’ne kadar uzanıyor. Bu fay hattı Gelibolu, Marmara Denizi, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce, Bolu, Merzifon, Erzincan, Erzurum ve Van üzerinden geçiyor. Ege Bölgesi'nde ise Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes ovaları boyunca diri fay hatları uzanıyor. Bu hatlar Ayvalık, Dikili, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Akşehir'i kapsıyor.

Birinci derece riskli bölgeler

MTA Diri Fay Haritası'na göre, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye ve Siirt birinci derece riskli bölgeler arasında yer alıyor.

İkinci derece riskli bölgeler

Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum ise ikinci derece riskli bölgeler arasında bulunuyor.

Üçüncü derece riskli bölgeler

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in bazı bölgeleri, Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir ise üçüncü derece riskli bölgeler arasında yer alıyor.

En az riskli bölgeler

Deprem riskinin en az olduğu iller arasında Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman bulunuyor.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2024
EKONOMİ
Beklenmedik anda altından peş peşe rekor: İslam Memiş, ‘Ciddiye alın’ diyerek uyardı
10:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала