https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/turkiyenin-diri-fay-haritasi-guncellendi-en-riskli-bolgeler-aciklandi-deprem-size-ne-kadar-yakin-1086461204.html

Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi, en riskli bölgeler açıklandı: Deprem size ne kadar yakın?

Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi, en riskli bölgeler açıklandı: Deprem size ne kadar yakın?

Sputnik Türkiye

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye'nin yenilenen Diri Fay Haritası’nı yayımladı. Haritaya göre, 45 ilde 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem... 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T11:32+0300

2024-08-03T11:32+0300

2024-08-03T11:42+0300

doğu anadolu fay hattı

fay hattı

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

türkiye

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afad

mta

maden tetkik ve arama genel müdürlüğü (mta)

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MTA’nın yenilenen Diri Fay Haritası, deprem araştırmaları ve önlemlerinde önemli bir rehber niteliğinde. Türkiye’nin dört bir yanındaki kurum ve kuruluşlar, bu haritayı kullanarak deprem riskine karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmayı hedefliyor.Türkiye, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında yer alıyor. Doğu Anadolu Fayı, Maraş Üçlü Bitişmesi'nden başlayarak, Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde son buluyor. Bu hat, Hatay'dan başlayıp, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Muş üzerinden geçerek Erzincan'a ulaşıyor ve burada Kuzey Anadolu Fayı ile birleşiyor.24 İl Fay Hattı ÜzerindeAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin kent merkezi doğrudan aktif fay üzerinde bulunuyor. Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde yer alıyor.Kuzey Anadolu ve Ege Bölgesi fay hatlarıTürkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Saros Körfezi'nden başlayıp, Aras Vadisi’ne kadar uzanıyor. Bu fay hattı Gelibolu, Marmara Denizi, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce, Bolu, Merzifon, Erzincan, Erzurum ve Van üzerinden geçiyor. Ege Bölgesi'nde ise Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes ovaları boyunca diri fay hatları uzanıyor. Bu hatlar Ayvalık, Dikili, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Akşehir'i kapsıyor.Birinci derece riskli bölgelerMTA Diri Fay Haritası'na göre, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye ve Siirt birinci derece riskli bölgeler arasında yer alıyor.İkinci derece riskli bölgelerTekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum ise ikinci derece riskli bölgeler arasında bulunuyor.Üçüncü derece riskli bölgelerEskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in bazı bölgeleri, Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir ise üçüncü derece riskli bölgeler arasında yer alıyor.En az riskli bölgelerDeprem riskinin en az olduğu iller arasında Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/altindan-pes-pese-rekor-kimse-beklemiyordu-islam-memis-ciddiye-alin-diyerek-uyardi-1086458982.html

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

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