https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/prof-dr-naci-gorurden-istifa-aciklamasi--1086469566.html
Prof. Dr. Naci Görür'den 'istifa' açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den 'istifa' açıklaması
Sputnik Türkiye
Naci Görür, 'depremle ilgili daha fazla çalışma yürütmeyecek' iddialarına yönelik bir açıklamada bulundu. 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T17:04+0300
2024-08-03T17:04+0300
2024-08-03T17:04+0300
türkiye
naci görür
deprem
sosyal medya
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Deprem ile ilgili araştırmaları ile tanınan ünlü Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X'te 'deprem çalışmalarından istifa edecek' iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. Görür, resmi hesabından şunları paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/turkiyenin-diri-fay-haritasi-guncellendi-en-riskli-bolgeler-aciklandi-deprem-size-ne-kadar-yakin-1086461204.html
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naci görür, deprem, sosyal medya
naci görür, deprem, sosyal medya
Prof. Dr. Naci Görür'den 'istifa' açıklaması
Naci Görür, 'depremle ilgili daha fazla çalışma yürütmeyecek' iddialarına yönelik bir açıklamada bulundu.
Deprem ile ilgili araştırmaları ile tanınan ünlü Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X'te 'deprem çalışmalarından istifa edecek' iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu.
Görür, resmi hesabından şunları paylaştı:
Sevgili arkadaşlar, bugünlerde benim Türkiye’deki akademik dünya ve üniversitelerle ilgili bir demecim dolaşıyor ve tüm deprem ile ilgili çalışmalardan istifa edeceğim söyleniyormuş. Arkadaşlar bu yazı eski. Ben 2014 yılında İTÜ’den emekli oldum. Bir çok özel üniversite bana çeşitli görevler teklif etti. Ben de artık ülkemizdeki üniversitelerle ilgilenmediğimi söyledim. İstifa falan yok. Zaten emekli oldum. Türkiye’de en iyi üniversiteler arasında önde gelen üniversite İTÜ, gerisini siz düşünün. Bugün hakkımda okuduğunuz yazı 10 senelik. Ülkemi, sizi seviyorum ve ölünceye kadar hizmet edeceğim, sevgiyle.