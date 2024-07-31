https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/kultur-ve-turizm-bakani-duyurdu-turizmde-bu-yil-ilk-6-ayda-237-milyar-dolar-gelir-elde-edildi-1086369827.html

Kültür ve Turizm Bakanı duyurdu: 'Turizmde bu yıl ilk 6 ayda 23.7 milyar dolar gelir elde edildi'

Kültür ve Turizm Bakanı duyurdu: 'Turizmde bu yıl ilk 6 ayda 23.7 milyar dolar gelir elde edildi'

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2024 yılı ikinci çeyrek turizm rakamlarını Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen basın toplantısında açıkladı. 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T13:15+0300

2024-07-31T13:15+0300

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türkiye

kültür ve turizm bakanlığı

mehmet nuri ersoy

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çeşme

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rekor

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kovid-19 sonrası Türkiye'ye yönelik ziyaretlerin hızlıca artışa geçtiğini belirterek, "Bu sene ilk 6 ayda 26 milyon 137 bin ziyaretçi rakamıyla rekor bir seviyeye ulaştık. Yani yüzde 13.9'luk bir artıştan bahsediyoruz. Pandemi öncesiyle kıyasladığımızda ziyaretçi sayısında yüzde 23.6'lık artış olduğunu görüyoruz" dedi.Türkiye'nin salgından en hızlı çıkmayı başaran ülke olduğuna işaret eden Ersoy, "2023'te rekor bir ziyaretçi elde ederek 56 milyon 694 bin sayısına çıktık. Bu seneki hedef rakamımız ise 60 milyon ziyaretçi. Yani yıl sonu beklentisi artışımız yüzde 5.8. İlk altı aylık artışa baktığımız zaman yüzde 13.9. Yıl sonu hedefleriyle uyumlu bir şekilde büyüme hızına devam ediyoruz" diye konuştu.'60 milyon ziyaretçi oranını yakalayacağımızı şu anki rakamlar göstermektedir'Almanya'daki '2024 Avrupa Futbol Şampiyonası' ve Fransa'daki '2024 Yaz Olimpiyatları' nedeniyle yaz döneminde Türkiye'ye yönelik ziyaretçi artış oranında hafif bir düşüş yaşandığına dikkati çeken Ersoy, "Eylül itibarıyla, yani bu turnuvaların etkisinin tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte tekrar artış oranlarında yükselme göreceğiz. Ekim, Kasım ve Aralık rakamlarıyla birlikte yıl sonu hedefimiz olan 60 milyon ziyaretçi ve ortalama yüzde 6'lık bir artış oranını yakalayacağımızı şu anki rakamlar göstermektedir" ifadelerini kullandı.Ersoy, bu yaz Çeşme ve Bodrum'daki doluluk oranlarının azalmasına dair çıkan haberlere ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:'60 milyar dolar yıl sonu hedefimizle uyumlu bir şekilde süreci götüreceğiz'Turizmde kişi başı gecelik harcamayı önemsediklerini vurgulayan Bakan Ersoy, şu bilgileri verdi:Mehmet Ersoy, turizmde bu yıl ilk 6 ayda 23.7 milyar dolar rekor bir gelir elde edildiğine dikkati çekerek, "Bu yıl 3. ve 4. çeyreklerde de bu rekor devam edecek. İnşallah 60 milyar dolar yıl sonu hedefimizle uyumlu bir şekilde süreci götüreceğiz" dedi.Turizm tesisleri konusuna da değinen Ersoy, şu ana kadar 32 bin 904 konuta belge verildiğini aktararak, "Bunların 29 bin 789'unun işlemleri tamamlandı. Belgeleme sürecinde de 3 bin 115 konut var. İncelemede 8 bin 476 tesis var. Her gün başvuru geliyor. Toplam konaklama tesisleriyle ilgili de belgelendirme çalışmamız var. Gelinen son noktada turizm işletme belgeli tesis sayısında 6 bin bire, turizm yatırım belgeli tesis sayısında 729'a, basit konaklama belgesi ise 14 bin 865'e ulaştı" şeklinde konuştu.'Kariye Cami'nde ziyaretçi yönetim planı uygulanacak'Kariye Cami'nde çok yoğun ziyaretçi talebi nedeniyle UNESCO kuralları kapsamında 19 Ağustos itibarıyla koruma amaçlı ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçileceğini belirten Bakan Ersoy, şunları kaydetti:Mehmet Ersoy, bu yıl Kültür Yolu Festivallerinin 16, gelecek yıl da 20'ye çıkacağına işaret ederek, 'Pablo Picasso' sergisinin 28 Eylül-31 Aralık arasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da açılacağını, dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı 'Sebastiao Salgado' sergisinin 28 Eylül- 31 Aralık arasında ve 'Frida Kahlo' sergisinin de 28 Eylül-30 Kasım arasında İstanbul'da olacağını, 'Andy Warhol' sergisinin 28 Eylül- 31 Aralık arasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da, 'Leonardo Da Vinci'' sergisinin ise 28 Eylül-15 Ocak arasında İstanbul'da Kültür Yolu Festivalleri kapsamında sanatseverlerle buluşacağını söyledi.Kültür Yolu Festivalleri kapsamında bu yıl ayrıca birçok uluslararası ünlü sanatçının da konser vereceğini ifade ederek, bu isimler arasında Mariinsky Orkestrası, Deutsches Berlin Senfoni Orkestrası ve Chris Botti'nin yer aldığını aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/tuik-paylasti-turizm-gelirinde-ikinci-ceyrek-rekoru-1086367424.html

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