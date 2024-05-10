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Somali ülkedeki Birleşmiş Milletler Siyasi Misyonu'nun sonlandırılmasını talep etti
Somali ülkedeki Birleşmiş Milletler Siyasi Misyonu'nun sonlandırılmasını talep etti
Sputnik Türkiye
Somali hükümeti, Dışişleri Bakanı Ahmed Moalim Fiqi tarafından kaleme alınan ve Güvenlik Konseyi'ne hitaben yazılan bir mektupta, Birleşmiş Milletler siyasi... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T17:35+0300
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dünya
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birleşmiş milletler (bm)
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Somali'de Haziran 2013'te kurulan Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu'nun (UNSOM), Ekim ayında BM Güvenlik Konseyi kararı ile Ekim 2024 sonuna kadar uzatılmasını öngören bir karar oybirliğiyle kabul edilmişti.Ancak Somali hükümeti söz konusu bu misyonun sonlandırılmasını talep etti.Söz konusu mektupta şu ifadeler yer aldı:Dışişleri Bakanı Fiqi ayrıca BM'ye 'ülkede barış, istikrar ve kalkınmanın desteklenmesinde çok önemli bir rol oynayan özverili ve sıkı çalışması' için teşekkür etti.Misyonun sona erdirilmesi talebine rağmen ülke ile BM arasındaki işbirliği devam ediyor.Fiqi açıklamasında, "Somali ve ötesinin uzun vadeli sürdürülebilir kalkınma öncelikleri için Birleşmiş Milletler ile işbirliği ve ortaklık yapmaya kararlıyız" açıklamasında bulundu.Batı medyasına konuşan BM yetkilileri 360 personeli bulunan UNSOM'un görevine son verilmesi talebinin misyon için sürpriz olduğunu dile getirdi.BM misyonu 11 yıl önce, BM'nin ifadesiyle ülkenin 'kırılgan' güvenlik durumu nedeniyle kurulmuştu.
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somali, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
somali, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

Somali ülkedeki Birleşmiş Milletler Siyasi Misyonu'nun sonlandırılmasını talep etti

17:35 10.05.2024
© REUTERS / Feisal OmarSomali
Somali - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© REUTERS / Feisal Omar
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Somali hükümeti, Dışişleri Bakanı Ahmed Moalim Fiqi tarafından kaleme alınan ve Güvenlik Konseyi'ne hitaben yazılan bir mektupta, Birleşmiş Milletler siyasi misyonunun ülkede sona erdirilmesi resmen talep edildi.
Somali'de Haziran 2013'te kurulan Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu'nun (UNSOM), Ekim ayında BM Güvenlik Konseyi kararı ile Ekim 2024 sonuna kadar uzatılmasını öngören bir karar oybirliğiyle kabul edilmişti.
Ancak Somali hükümeti söz konusu bu misyonun sonlandırılmasını talep etti.
Söz konusu mektupta şu ifadeler yer aldı:

Stratejik önceliklerimizin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesinin ardından Somali'deki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu'nun (UNSOM) görev süresinin sona erdirilmesini resmen talep etmekten onur duyuyorum. Bundan böyle Somali Hükümeti 2705 (2023) sayılı kararın yenilenmesini talep etmeyecektir.

Dışişleri Bakanı Fiqi ayrıca BM'ye 'ülkede barış, istikrar ve kalkınmanın desteklenmesinde çok önemli bir rol oynayan özverili ve sıkı çalışması' için teşekkür etti.
Misyonun sona erdirilmesi talebine rağmen ülke ile BM arasındaki işbirliği devam ediyor.
Fiqi açıklamasında, "Somali ve ötesinin uzun vadeli sürdürülebilir kalkınma öncelikleri için Birleşmiş Milletler ile işbirliği ve ortaklık yapmaya kararlıyız" açıklamasında bulundu.
Batı medyasına konuşan BM yetkilileri 360 personeli bulunan UNSOM'un görevine son verilmesi talebinin misyon için sürpriz olduğunu dile getirdi.
BM misyonu 11 yıl önce, BM'nin ifadesiyle ülkenin 'kırılgan' güvenlik durumu nedeniyle kurulmuştu.
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