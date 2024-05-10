https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/somali-ulkedeki-birlesmis-milletler-siyasi-misyonunun-sonlandirilmasini-talep-etti-1083683730.html

Somali ülkedeki Birleşmiş Milletler Siyasi Misyonu'nun sonlandırılmasını talep etti

Somali ülkedeki Birleşmiş Milletler Siyasi Misyonu'nun sonlandırılmasını talep etti

Sputnik Türkiye

Somali hükümeti, Dışişleri Bakanı Ahmed Moalim Fiqi tarafından kaleme alınan ve Güvenlik Konseyi'ne hitaben yazılan bir mektupta, Birleşmiş Milletler siyasi... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T17:35+0300

2024-05-10T17:35+0300

2024-05-10T17:35+0300

dünya

somali

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103069/42/1030694222_0:90:3500:2059_1920x0_80_0_0_0d2e3028026850e79c1f6c6e48227d93.jpg

Somali'de Haziran 2013'te kurulan Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu'nun (UNSOM), Ekim ayında BM Güvenlik Konseyi kararı ile Ekim 2024 sonuna kadar uzatılmasını öngören bir karar oybirliğiyle kabul edilmişti.Ancak Somali hükümeti söz konusu bu misyonun sonlandırılmasını talep etti.Söz konusu mektupta şu ifadeler yer aldı:Dışişleri Bakanı Fiqi ayrıca BM'ye 'ülkede barış, istikrar ve kalkınmanın desteklenmesinde çok önemli bir rol oynayan özverili ve sıkı çalışması' için teşekkür etti.Misyonun sona erdirilmesi talebine rağmen ülke ile BM arasındaki işbirliği devam ediyor.Fiqi açıklamasında, "Somali ve ötesinin uzun vadeli sürdürülebilir kalkınma öncelikleri için Birleşmiş Milletler ile işbirliği ve ortaklık yapmaya kararlıyız" açıklamasında bulundu.Batı medyasına konuşan BM yetkilileri 360 personeli bulunan UNSOM'un görevine son verilmesi talebinin misyon için sürpriz olduğunu dile getirdi.BM misyonu 11 yıl önce, BM'nin ifadesiyle ülkenin 'kırılgan' güvenlik durumu nedeniyle kurulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240221/somali-cumhurbaskani-mahmud-turkiye-10-yil-denizlerimizi-koruyacak-1080967738.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

somali, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)